Hyundai готовит самое масштабное обновление Santa Fe

Абсолютно новый Hyundai Santa Fe 2027 года заметили на дорожных испытаниях.

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Очередной прототип Hyundai Santa Fe 2027 модельного года попал в объективы камер во время дорожных испытаний. Кроссовер снова облачен в камуфляж, но на этот раз шпионам удалось заснять его салон.

Корейцы затеяли нечто большее, чем обычный рестайлинг. Машина проходит настолько глубокую модернизацию, что это вполне можно назвать сменой поколений – правда, прямо в середине жизненного цикла пятой генерации, которая дебютировала в 2023-м. Причина столь радикальных мер – слабый спрос. Споткнулся Santa Fe, по мнению многих, из-за спорного дизайна. Теперь экстерьер и интерьер будут перекраивать под запросы рынка.

Салон удивил минимализмом. На центральной консоли установлен крупный тачскрин мультимедиа Pleos, а компактная цифровая «приборка» уехала в отдельную нишу ближе к лобовому стеклу.

Под сенсорным дисплеем есть блок климат-контроля с физическими кнопками. А вот центральный тоннель расположен высоко и выглядит так, будто его еще не доделали.

Кузов нового Santa Fe стал заметно более гладким по сравнению с нынешней версией. В Hyundai уже подтвердили: все модификации с 2,5-литровым турбомотором получат 8-ступенчатый автомат – проблемную роботизированную коробку отправят на покой. Официально новинку могут показать ближе к концу 2026 года.

Ранее эксперты «За рулем» объясняли, почему одни кроссоверы становятся хитами, а другие — проваливаются в продажах.