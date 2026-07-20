Как отменить штраф за выезд на встречную полосу из-за очереди на АЗС

Водители, которые получили штраф в размере 7 500 рублей по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу из-за длинной очереди на заправке, могут его обжаловать. Для этого важно подтвердить, что нарушение произошло не из-за опасного маневра, а из-за дорожной ситуации. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Шушминцева.

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Ранее депутат думы Саратовской области Денис Буланов обратился в МВД с просьбой отменить штрафы водителям, которые выезжали на встречную полосу из-за очередей на АЗС. В ведомстве ответили, что оснований для пересмотра вынесенных постановлений не нашли, но позже представитель ведомства Ирина Волк сделала другое заявление.

Ирина Волк сообщилах, что по каждому постановлению, вынесенному из-за очередей на АЗС, подразделения Госавтоинспекции будут принимать решение об отмене с учетом малозначительности нарушения или действий водителя в состоянии крайней необходимости. При этом речь идет не об автоматической отмене штрафов: каждую ситуацию будут оценивать отдельно.

Если же штраф уже пришел, его нужно обжаловать. По словам адвоката Ольги Шушминцевой, для этого нужно проверить материалы дела. Если нарушение зафиксировала камера, стоит запросить фотографии и убедиться, что на них действительно видно очередь на АЗС. Также пригодятся записи с видеорегистратора, показания свидетелей или другие доказательства, подтверждающие обстоятельства.

Подать жалобу на постановление нужно в течение 10 дней со дня его получения. Такой срок установлен ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ. Затем обращение рассмотрят представители МВД, а также они оценят представленные доказательства.

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