Автоэксперт оценил идею отменить в России утильсбор до 2030 года

Инициатива ЛДПР о заморозке утилизационного сбора до 2030 года является нереализуемой, так как правительство защищает внутренний авторынок и не откажется от ключевого источника доходов бюджета. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил автомобильный эксперт Владимир Моженков. Специалист объяснил, почему предложение депутатов не имеет шансов на одобрение, и рассказал, от каких факторов зависят доступность машин и цены в автосалонах.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий приостановить действие утильсбора до 1 января 2030 года. Авторы инициативы подчеркнули, что за последние годы авторынок столкнулся с серьезным ценовым давлением из-за нарушения логистики и колебания курсов валют, а сам сбор превратился в дополнительное финансовое обременение для граждан. Парламентарии отметили, что очередное повышение ставок привело к тому, что покупка собственного автомобиля стала роскошью для большинства россиян, а ценники на отдельные модели подскочили на 1–1,5 млн рублей после уплаты всех сборов по новым правилам.

Специалист отметил, что финансовые власти страны не допустят отмены действующих барьеров, несмотря на всю справедливость критики в адрес высоких тарифных ставок.

«Этот законопроект не пройдет — правительство и Минфин его просто не пропустят, ведь утильсбор жестко защищает внутренний автомобильный рынок. Сейчас запускаются новые марки, отечественные производители постоянно повышают стоимость машин, и такие препоны ставят умышленно. Критика авторов законопроекта справедлива — сбор действительно стал непомерно высоким дополнительным налогом, а не целевым платежом для последующей утилизации. Однако в условиях растущего дефицита федерального бюджета никто на подобные послабления не пойдет». Владимир Моженков Бизнес-эксперт, основатель и генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting

Говоря о реальных перспективах авторынка, эксперт подчеркнул, что цены в ближайшие месяцы останутся на текущем уровне, а желающим сэкономить стоит присмотреться к остаткам у дилеров, хотя общую стагнацию это не отменит.