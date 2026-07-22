Оштрафуют ли, если с номера авто стерлась краска

Автовладельцам знакома ситуация, когда буквы и цифры на государственном регистрационном знаке машины перестали читаться - потеряли цвет, четкость и фактуру. Такое происходит по целому ряду причин. Юрист Лев Воропаев рассказал "Российской газете", что повреждение номера на автомобиле может обернуться проблемами.

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