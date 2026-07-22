Юрист Воропаев рассказал, оштрафуют ли, если с номера авто стерлась краска
Автовладельцам знакома ситуация, когда буквы и цифры на государственном регистрационном знаке машины перестали читаться - потеряли цвет, четкость и фактуру. Такое происходит по целому ряду причин. Юрист Лев Воропаев рассказал "Российской газете", что повреждение номера на автомобиле может обернуться проблемами.
"В РФ существует наказание за то, что с номера автомобиля стерлась краска. Стоит напомнить, что у нас есть двадцатиметровый интервал, с которого регистрационные знаки должен спокойно читаться. Но существует и другая проблема. Если какой-либо символ, допустим, это буква, стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, О стерта в букву С, либо Х в букву У, то могут квалифицировать нарушение по части 2 статьи 12.2. КоАП РФ, и там предусмотрен не только штраф в 5 тысяч рублей, но и лишение прав от месяца до трех. Поэтому нужно разграничивать, как стерлась краска на вашем регистрационном знаке, и не допускать того, чтобы читаемость символа позволяла его идентифицировать другим символам", - отметил юрист.