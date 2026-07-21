Дилеры рассказали, будут ли скидки на автомобили в России в 2026 году

Дилеры и производители в 2026 году научились держать баланс складских запасов, это значит, что грандиозных распродаж машин, как в прошлом году, скорее всего, не будет, считает глава "Автостата" Сергей Целиков. "Российская газета" узнала у дилеров и экспертов отрасли, когда выгоднее всего покупать новый автомобиль.

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Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов также уверен, что во второй половине 2026 года масштабных распродаж или резкого расширения скидок по всему рынку ожидать не стоит.

"У дистрибьюторов и дилеров нет необходимости стимулировать продажи любой ценой. Скидки сохранятся, но будут точечными: по моделям с большим складом, менее востребованным комплектациям. По популярным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт, наоборот, может сокращаться", - отмечает он.

Иванов добавляет, что по автомобилям параллельного и альтернативного импорта ожидать заметного снижения цен не стоит: новые партии быстрее реагируют на курс валют.

"Локализованные бренды будут чувствовать себя увереннее и активнее использовать субсидированные кредиты, trade-in и собственные программы поддержки", - говорит эксперт.

Директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина рассказывает, что за первое полугодие 2026 года в Россию ввезли чуть более 186 тысяч новых легковых автомобилей, а с учетом продукции местных заводов (около 430 тысяч авто) суммарно рынок получил 616 тысяч авто. За тот же период на учет было поставлено 608,6 тысячи новых машин. С учетом спецучета и небольшого объема экспорта рынок находится в состоянии равновесия - роста товарных запасов не наблюдается.

"Средний прирост цен на новые легковые авто в 2026 году может составить около 5%, а наиболее существенно подорожают авто с двигателями большого объема (более 3 литров). Таким образом, ждать скидок в 2026 году не приходится, а откладывание покупки на более поздний срок может привести к переплате на фоне продолжающегося роста цен", - уверена она.

Собственник группы компаний "Км/ч" Иван Трандин согласен с выводами Целикова, но с некоторыми оговорками.

"Есть нюансы, которые стоит учесть. Во-первых, отсутствие затоварки не означает полного отсутствия скидок. Даже при сбалансированном рынке дилеры могут предлагать локальные акции на конкретные модели, которые имеют избыток спроса или которые нужно выводить с конвейера перед обновлением модельного ряда. Такие акции могут быть ограниченными по срокам и объему, но они все же возможны. Во-вторых, сезонность играет важную роль. Традиционно ближе к концу года, особенно в ноябре-декабре, дилеры активизируют программы стимулирования продаж, чтобы выполнить годовые планы. Поэтому даже в условиях общего баланса рынка скидки могут появиться в определенные периоды. В-третьих, если во второй половине года спрос окажется ниже ожиданий, дилеры будут вынуждены корректировать цены, чтобы не накапливать запасы. Поэтому ситуация может измениться, и утверждение Целикова о том, что ожидать больших скидок не стоит, верно только для текущего момента, но не гарантирует их полное отсутствие в будущем", - отмечает Трандин.

С ним согласен и автомобильный эксперт Денис Гаврилов. По его словам, на большинство представленных в России моделей скидки на данный момент есть. Вопрос в размере.

"Более выгодные предложения на автомобили предыдущих годов выпуска или на машины тех брендов, которые уходят с рынка. Например, на рынке по-прежнему представлены новые автомобили, выпущенные 2-3 года назад. По ним дисконт составляет около 25-30%. С другой стороны, у дилеров некоторых новых марок уже есть скидочные предложения, которые превышают 10% от стоимости автомобилей. Как обычно, все зависит от того, есть ли по той или иной модели затоваривание или, наоборот, дефицит. К примеру, вряд ли сейчас дилерам выгодно предоставлять масштабные скидки на автомобили 2026 года выпуска с электро- и гибридными силовыми установками. Если, конечно, у них нет задачи быстро избавиться от этих автомобилей", - заключает специалист.

Директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов отмечает, что машина на складе не просто стареет и теряет в цене - она еще и требует обслуживания кредита, на который была произведена или выкуплена.