В Краснодаре увеличилось число заправок со всеми видами бензина

По состоянию на утро 21 июля в Краснодаре топливо отпускают 66 автозаправочных станций. В течение дня количество работающих АЗС способно меняться. Об этом сообщили в МЦУ Краснодара.

© Российская Газета

Накануне число работающих заправок достигало 60.

По данным ведомства, сегодня на 46 заправках есть бензин АИ-92, на 41 - АИ-95, на 12 - АИ-100. Дизельное топливо доступно на 56 АЗС.

Вчера утром АИ-92 был на 36 заправках, АИ-95 - на 34, АИ-100 - на 8, дизель - на 49.

В МЦУ уточнили, что на ряде АЗС по решению собственников топливо наливают только в баки. Еще 37 заправок временно не отпускают топливо, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как подчеркнули в МЦУ Краснодара, сейчас ведется работа на всех уровнях, чтобы нормализовать ситуацию. Автомобилистов просят не покупать топливо про запас - это поможет уменьшить очереди и обеспечить топливом всех желающих.

В это время следить за порядком на АЗС Новороссийска продолжают совместные патрули из казаков, полицейских и волонтеров. В составе патрулей - более ста казаков, которые быстро реагируют на любые конфликтные ситуации.

Ранее "РГ" писала, что в Новороссийске закрыли электронную очередь на заправки. По данным властей, ситуация с топливом в городе-герое нормализовалась.