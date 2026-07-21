Нужно ли ужесточать правила для возрастных автолюбителей

“За рулем”: за рубежом ужесточили правила для пожилых водителей, в РФ — пока нет. В некоторых странах для возрастных автомобилистов ужесточают правила: сокращают срок действия прав, усложняют медосмотры. Однако в России таких ограничений для водителей старше 60, 70 и более лет пока не вводят.

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Единственное, что им грозит — возможный переход на общественный транспорт или пешие прогулки, но это скорее перспектива, а не реальность, пишет журнал «За рулем».

С возрастом вождение становится менее комфортным: сложнее наклоняться, дотягиваться до кнопок, переключать внимание с дороги на навигатор. Мультимедийные меню раздражают — хочется не сенсоров, а физических кнопок, а обновления ПО только усиливают это неприятие. Даже простая смена колеса или доступ к багажнику требуют больше усилий, чем раньше. Однако речь не идёт о том, что в России нужно вводить ограничения, а скорее о наблюдении за естественными изменениями привычек.

С годами у водителей меняются привычки: исчезает желание разгоняться до высоких скоростей, даже если автомобиль позволяет. Движение в левом ряду воспринимается только как необходимость для кратковременного обгона — постоянно там находиться смысла нет. Интерес к бездорожью угасает, даже при наличии полного привода, который теперь воспринимается скорее как помощь в снежную зиму. Пропадает и тяга к кофе — из-за проблем с давлением. Кроме того, новые автомобили кажутся однообразными, а менять проверенный годами транспорт нет ни желания, ни причины.