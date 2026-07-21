"РГ" проверила, как работают заправки в регионах

В нескольких регионах России ситуация с бензином, хотя и медленно, но нормализуется: сокращается время ожидания в очереди на АЗС, где-то увеличен лимит отпуска топлива. Собкоры "РГ" посетили заправки и проверили, так ли это?

© Российская Газета

Стоять нельзя штрафовать: губернатор поставил запятую

В Ростовской области заправиться без очереди пока нереально. На ближайших к дому корреспондента "РГ" трех заправках ситуация абсолютно разная. Одна из них закрылась, как только начались проблемы с бензином, и до сих пор признаков жизни не подает. На другой с первых дней выстроилась очередь - конца и края не видно. В этом плане ничего не изменилось и сейчас. Правда, цены здесь не задирают: 92-й стоит 67 рублей за литр, 95-й - 72 рубля, а дизельное топливо - 77. На третьей АЗС горючее продают, но не всегда. Если повезет, простоишь в очереди часик. Отпускают только 30 литров, лимит дизельного топлива - 60 литров. И оно дороже, чем у соседей. А самая высокая цена замечена на заправке, расположенной на федеральной трассе М-4: бензин 95-й марки стоил здесь 170 рублей за литр.

Иногда самые хитрые водители решают залить горючее без очереди, и на заправках начинается оживленная дискуссия на повышенных тонах. Такие ситуации уже не раз попадали на видео. И чтобы не допустить беспорядка, волонтеры и казаки Войска Донского начали патрулирование на АЗС. Выглядит это несколько сюрреалистично, но водители говорят, что один только вид людей в форме градус нервозности снижает.

К сожалению, автомобилисты, вынужденно стоявшие в очереди на выделенных для общественного транспорта полосах, начали получать штрафы. Чтобы такого не происходило, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил отрегу-лировать камеры фотовидео-фиксации перед заправками.

"А где им еще стоять? Оперативно проработайте решение", - сказал на заседании оперштаба глава региона.

Губернатор поручил: "В первую очередь посмотрите по Ростову, но если такое есть и в других муниципалитетах, тоже отработайте".

Мэр донской столицы Александр Скрябин предложил несколько вариантов для стабилизации ситуации с топливом. Одна из мер - заправка по четным числам месяца автомобилей, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным - 1, 3, 5, 7, 9. Другое предложение - ввести минимальный отпуск бензина - десять литров, максимальный увеличить до 40, дизельного топлива от десяти до 60 литров. Градоначальник убежден, что это снизит частоту визитов водителей на АЗС. Еще одно предложение - выделить время на АЗС с 3:00 до 7:00 утра на обслуживание автомобилей только экстренных, оперативных и коммунальных служб, а также общественного транспорта.

Кстати, Ростовская область получит 60 тысяч тонн топлива для обеспечения аграриев по квоте. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, " это ключевое условие для успешного проведения уборочной кампании. Для решения проблемы дефицита топлива мы совместно с минэнерго России проработали механизм поставок".

В Калмыкии все спокойно

А вот Калмыкию непростая ситуация с горючим, судя по всему, обошла стороной. По данным властей республики, его запасы достаточны для бесперебойного обеспечения автовладельцев. Каких-то особых мер для регулирования отпуска топлива здесь не вводили.

Об этом рассказал "РГ" местный житель Эрдни Босджиев.

"Очереди на АЗС за последнее время немного выросли. Сейчас весь процесс может занять минут 20, а не 5 - 10, как раньше. Сам видел, что в приграничном Яшкульском районе на наши АЗС все чаще приезжают астраханцы. Цены у двух крупных поставщиков топлива не изменились. Заправить в канистры нельзя, только в бак. А вот у частников ценник подскочил почти в два раза, до 120 рублей за литр. Но там заправляют и в канистры", - пояснил житель республики.

Как работает правило "чет-нечет"

В Астраханской области еще девятого июля была введена заправка бензином АИ-92 и АИ-95 по схеме "чет-нечет" (согласно последней цифре регистрационного номера автомобиля) в определенные часы и на заранее обозначенных АЗС. При этом дизельное топливо и газ отпускаются в обычном режиме. А с 14 июля для оперативного информирования жителей о наличии бензина заработала интерактивная карта АЗС. С ее помощью в режиме реального времени можно отслеживать работу автозаправочных станций. По мнению властей, эта мера позволит постепенно увеличивать число работающих заправок.

Корреспондент "РГ" ознакомился с платформой. Главное, что под рукой теперь - список АЗС, где четко указаны адреса и время работы объекта, а также есть навигационная карта, которая точно покажет дорогу к ним. Кроме того, доступна информация о том, какое топливо есть в наличии, и напоминание о правиле "чет-нечет". Нарушителям грозит административная ответственность, а за использование поддельных госномеров - лишение водительских прав на срок до одного года.

На каждой заправочной станции по-прежнему дежурят сотрудники полиции. Они не только контролируют соблюдение установленного порядка, но и помогают урегулировать иные спорные ситуации, например, заправку без очереди льготных категорий граждан.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, соответствующая льгота закреплена президентским указом N 1157 от 1992 года. Он гласит, что правом на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением (а АЗС как раз относятся к этой категории), обладают инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов.

На заправку становись

Власти Волгоградской области сообщают, что благодаря стабилизации поставок и повышению эффективности логистики ситуация на топливном рынке постепенно выравнивается. Корреспондент "РГ" обошел несколько заправок в Центральном районе Волгограда и убедился, что бензин есть не везде. Например, на самой оживленной трассе города - Второй Продольной магистрали, на АЗС неподалеку от Мамаева кургана, есть только дизельное топливо.

Если свернуть на улицу Хиросимы, то можно найти станцию, на которой скопилась пара десятков автомобилей. Но очередь движется быстро - требуется подождать минут десять. Здесь есть все, кроме сотого бензина. Литр 95-го продают за 73 рубля 40 копеек, дизельное топливо - за 79. Впрочем, как рассказали водители, накануне и тут было пусто.

Крупнейшая в Волгоградской области сеть с 14 июля увеличила лимит отпуска бензина с 20 до 30 литров за одну покупку. Работу заправок приостанавливают только на время приема горючего от бензовозов. При этом жителей все равно просят заправляться только по мере необходимости, а не впрок.

Для владельцев топливных карт действуют отдельные условия. Это позволяет выделять запасы для социальных, медицинских и оперативных служб. По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, на отдельном контроле находится обеспечение горюче-смазочными материалами аграриев. Сейчас идет уборочная кампания, и пока их баки полные.

20 литров на машину

В Крыму ситуация с бензином пока сложная, но 30 июня министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщил, что бензин начнет поступать в свободную продажу. Партия пока небольшая, ее хватит для заправки примерно семи тысяч автомобилей по 20 литров на одну машину.

"Для таких продаж планируется задействовать примерно 50 АЗС", - уточнил министр.

На самом деле сеть АЗС, где открылась свободная продажа бензина для личных автомобилей, оказалась значительно шире. 11 июля топливо продавали на 99 заправках, а потом и на 110. На сетевых станциях, работающих по соглашению с правительством Крыма, бензин продается по цене от 190 до 250 рублей за литр. На некоторых несетевых АЗС АИ-95 можно купить по 380 рублей за литр без очереди и ограничений объема. Для сетевиков норма отпуска остается прежней: 20 литров в бак машины. Отпуск в канистры запрещен. Однако автомобилисты делятся в интернете видео того, как сетевые операторы нарушают соглашение, заключенное с региональным правительством. Бензин на заправках отпускают в канистры, несмотря на запрет, и даже в пластиковые баки объемом один кубический метр. Один из роликов запечатлел, как водитель, заливающий три таких бака, уверяет очередь, что получает бензин для магазина.

Впрочем, кое-где в Крыму действительно разрешили отпуск в канистры, но вовсе не для спекуляции. 14 июля в поселке Черноморском половину 20-литровой нормы можно было залить в бак машины, а вторую - в канистру.

"Общий объем топлива в одни руки не меняется, но у вас появляется возможность взять часть с собой для дозаправки генератора", - пояснил замглавы администрации района Андрей Шатыренко.

Сжиженный газ продают по 109 рублей за литр, причем только за наличные.

"У меня топливная карта этого оператора от предприятия, - рассказал знакомый водитель Алексей. - В воскресенье заехал на заправку, по карте отпускать отказались. Пришлось заправить машину за свои пять тысяч рублей".

Бензин на полуострове подорожал ввиду осложнившейся логистики, которая теперь обходится существенно дороже. Но ситуация может измениться в лучшую сторону уже в ближайшее время. Восьмого июля президент поручил правительству РФ ускорить субсидирование закупки ГСМ для Крыма. Кроме того, сообщил глава государства, начинает работу система снабжения полуострова топливом, до которой "противнику будет очень сложно добраться".