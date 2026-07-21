«За рулем» перечислил достоинства нового седана Volga C50

«За рулём» назвал плюсы российского седана Volga C50. Модель представляет собой Geely Preface российской сборки. Её габаритная длина кузова составляет 4800 мм, а размер колёсной базы — 2800 мм. В движение машину вприводит 2-литровый турбомотор, который может выдавать 150 или 200 л.с. (в зависимости от версии). В трансмиссии работает 7‑ступенчатый робот 7DCT380.

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В перечень достоинств машины главный редактор «За рулём» Максим Кадаков включил тяговитый мотор, а также то, что никогда прежде «Волга» не была одновременно столь быстрой и комфортной.

«Она понятная, бодрая, смело вваливает в крутые повороты — не пугая водителя, а, наоборот, всей своей независимой подвеской гарантируя отличный держак», — отметил эксперт.

Главный редактор «За рулём» уверен, что Volga C50 является лучшим представителем этого класса из представленных на российском рынке машин, а потому будет пользоваться хорошим спросом.