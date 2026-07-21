Почему установка ГБО на личный автомобиль больше не приносит экономии

Автоэксперт Васильев назвал реальную цену перевода легкового авто на газ.

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Установка газобаллонного оборудования (ГБО) на современные легковые автомобили стремительно теряет экономическую целесообразность. Об этом рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

По словам эксперта, перевод машины на газ сегодня сопряжен с колоссальными затратами и бюрократическими сложностями. Стоимость комплекта оборудования вместе с монтажом может достигать нескольких сотен тысяч рублей, что ставит под сомнение сроки окупаемости проекта.

«Изменения необходимо регистрировать в органах технического надзора и вносить корректировки в ПТС через ГАИ. Это проблематично, долго и дорого. Плюс само оборудование стоит серьезных денег», — пояснил Васильев в интервью Pravda.Ru.

Особую опасность представляет интеграция газа в современные двигатели, работающие по сложным циклам (Миллера или Аткинсона). Вмешательство в конструкцию нового автомобиля практически гарантированно лишает владельца заводской гарантии. Кроме того, утечка пропана или метана чревата взрывом и самовозгоранием, а риск таких инцидентов эксперт сравнивает со статистикой возгорания электромобилей.

Для частного автовладельца попытка сэкономить часто оборачивается техническими проблемами. Переход на альтернативное топливо требует полной смены манеры вождения, а ожидание запчастей для монтажа затягивается из-за дефицита компонентов на рынке. Эксперт подчеркнул, что экономический смысл ГБО сохраняется только для коммерческого транспорта (такси, доставка), где машины эксплуатируются круглосуточно и есть место для массивных баллонов.

Дополним, что дефицит ГБО добрался до России — цены выросли в 5 раз, а очереди — до сентября