Почему бездумная заливка присадок убивает мотор

Эксперт Родионов: бесконтрольное применение присадок ускоряет износ двигателя.

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Качество современного топлива оставляет желать лучшего – в нем нередко встречаются излишки серы, смолы, вода и мелкие механические частицы. Для продвинутых моторов с турбинами, непосредственным впрыском и чувствительными катализаторами такое горючее – настоящий ускоритель износа. Выходом могли бы стать присадки, но, по словам технического директора сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, в неумелых руках они скорее навредят, чем помогут.

Специалист пояснил, что все присадки делятся на два типа: профилактические и профессиональные (для работы на спецоборудовании). Первые обычно добавляют прямо в бак и решают сразу несколько задач: чуть поднимают октановое или цетановое число, улучшают смазку, мягко очищают форсунки, выгоняют влагу и защищают систему от коррозии.

Профессиональные составы – это совсем другая история. Они гораздо агрессивнее и предназначены для глубокой очистки форсунок, камер сгорания и даже турбины, но заливать их нужно через аппаратуру высокого давления на стендах. Если за дело берется опытный механик, такие средства способны вернуть мотору заводские параметры без разбора. Однако попытка использовать подобную химию «на глаз» в гараже, по мнению эксперта, чревата серьезными поломками: мощные растворители при передозировке разъедают не только нагар, но и резиновые уплотнители, а попадая в картер, портят моторное масло.

Кстати, к числу самых распространенных ошибок Родионов отнес и превышение доз, и смешивание нескольких разных присадок сразу, и использование профессиональной «тяжелой артиллерии» в бытовых условиях. Результат предсказуем: электронный блок управления получает хаотичную картину горения, страдают катализатор и лямбда-зонды, а топливная аппаратура выходит из строя еще быстрее. Эксперт резюмировал: любые решения по «топливной химии» лучше согласовывать с сервисом – там и за работу отвечают, и гарантию дают.

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