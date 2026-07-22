Почему у Nissan тормозные суппорты окрашены в разные цвета
Яркие тормозные суппорты давно стали частью образа спортивных автомобилей. Однако у Nissan цвет этих деталей часто выполняет не только декоративную функцию. По нему можно понять, какая тормозная система была установлена на автомобиль еще во время производства.
Как отмечает издание 32CARS.RU, самый привычный вариант — серебристые суппорты. Они встречаются на массовых моделях марки, включая Altima, Rogue и Kicks, и обозначают стандартную тормозную систему для ежедневной эксплуатации.
Красный цвет обычно связан со спортивной линейкой. Так оформлены тормоза Nissan Z Performance с механизмами Akebono. На версии Z Nismo используется более насыщенный оттенок, а сама модель получила увеличенные передние тормозные диски диаметром 15 дюймов и облегчённые составные диски, которые помогают уменьшить неподрессоренную массу.
Еще один узнаваемый цвет — золотой. Исторически он сопровождал тормозные системы Brembo на Nissan Skyline GT-R R34, американском 350Z Track Edition и некоторых версиях GT-R R35.
Желтые суппорты обычно можно увидеть на трековых и Nismo-модификациях GT-R R35, оснащенных карбон-керамическими тормозами. Для такого покрытия производитель указывал термостойкость более 1000 градусов Цельсия.
Однако даже эта цветовая система имеет исключения. Прототип Nissan Z получил желтые суппорты Akebono при использовании обычных металлических тормозных дисков, а эксклюзивный GT-R50 оснащался красными тормозами Brembo.
Поэтому при выборе подержанного спорткара специалисты советуют воспринимать цвет лишь как дополнительную подсказку. Намного важнее проверить оригинальность деталей, их маркировку, состояние тормозных дисков и колодок, а также убедиться, что установленная тормозная система соответствует заводской комплектации автомобиля по VIN. Особенно это касается машин с карбон-керамическими тормозами, где внешний вид деталей не отражает их реальное состояние и возможные расходы на обслуживание.