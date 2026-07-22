Почему у Nissan тормозные суппорты окрашены в разные цвета

Яркие тормозные суппорты давно стали частью образа спортивных автомобилей. Однако у Nissan цвет этих деталей часто выполняет не только декоративную функцию. По нему можно понять, какая тормозная система была установлена на автомобиль еще во время производства.

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Как отмечает издание 32CARS.RU, самый привычный вариант — серебристые суппорты. Они встречаются на массовых моделях марки, включая Altima, Rogue и Kicks, и обозначают стандартную тормозную систему для ежедневной эксплуатации.

Красный цвет обычно связан со спортивной линейкой. Так оформлены тормоза Nissan Z Performance с механизмами Akebono. На версии Z Nismo используется более насыщенный оттенок, а сама модель получила увеличенные передние тормозные диски диаметром 15 дюймов и облегчённые составные диски, которые помогают уменьшить неподрессоренную массу.

Еще один узнаваемый цвет — золотой. Исторически он сопровождал тормозные системы Brembo на Nissan Skyline GT-R R34, американском 350Z Track Edition и некоторых версиях GT-R R35.

Желтые суппорты обычно можно увидеть на трековых и Nismo-модификациях GT-R R35, оснащенных карбон-керамическими тормозами. Для такого покрытия производитель указывал термостойкость более 1000 градусов Цельсия.

Однако даже эта цветовая система имеет исключения. Прототип Nissan Z получил желтые суппорты Akebono при использовании обычных металлических тормозных дисков, а эксклюзивный GT-R50 оснащался красными тормозами Brembo.

Поэтому при выборе подержанного спорткара специалисты советуют воспринимать цвет лишь как дополнительную подсказку. Намного важнее проверить оригинальность деталей, их маркировку, состояние тормозных дисков и колодок, а также убедиться, что установленная тормозная система соответствует заводской комплектации автомобиля по VIN. Особенно это касается машин с карбон-керамическими тормозами, где внешний вид деталей не отражает их реальное состояние и возможные расходы на обслуживание.