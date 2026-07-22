На автофестивале "ПроДвижение" на ВДНХ покажут редкие машины

Главная выставка страны вновь готовится принять автомобильный фестиваль "ПроДвижение", который пройдет с 30 июля по 2 августа. Стартовав впервые в прошлом году, он был воспринят как преемник автомобильных выставок, проходивших на ВДНХ в советские годы. Тогда концепция называлась "Мобильная энциклопедия" и посетители могли в хронологическом порядке увидеть эволюцию автомобильной техники страны. В этом году организаторы решили обратиться к теме мечты - показать не массовые машины, а то, о чем российский автопром грезил и грезит до сих пор. На фестивале будут представлены редкие, кастомные и экспериментальные модели, многие из которых существуют буквально в единичных экземплярах.

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Фестиваль продлится четыре дня. От арки Главного входа до фонтана "Дружба народов" выстроится большая экспозиция. В отличие от прошлого года, когда автомобили располагали в хронологическом порядке, теперь зритель увидит концепт-кары, прототипы, мелкосерийные и вовсе не пошедшие в производство модели, которые десятилетиями создавались конструкторскими бюро и частными мастерскими. Самый старый экспонат этой части - прототип "Москвича" середины 1960-х, так и не ставший серийным. Замыкают экспозицию современные стартапы и любительские проекты.

На Октябрьской площади расположится зона дрифта, здесь можно сесть в машину к профессиональному пилоту и ощутить управляемый занос. На площади Промышленности пройдет автодефиле - проезд редких автомобилей под рассказ ведущего о каждой машине, без экстрима, но с возможностью рассмотреть технику во всей красе.

На площади Дружбы народов пройдут презентации от отечественных автопроизводителей и их новинок, а также три юбилейные истории от заводов. Открытая площадка у арки Южного входа отдана частным владельцам ретроавтомобилей и редких машин. Она будет работать только два дня -1 и 2 августа. Ее участники прошли предварительный отбор, и комиссия выбрала по 50 автомобилей на каждый день. Среди них - Pontiac Fiero 1985 года с полностью пластиковым кузовом (первая подобная модель концерна GM), BMW 5-й серии 1982 года с девятилетней историей восстановления, "Запорожец" 1990 года, Mercedes S-класса 1994-го и арт-объект "Жиголо" на базе "Жигулей" 2107.

Но самая живая часть фестиваля - это, конечно, сами владельцы. Александр Демин занимался своим BMW 5-й серии второго поколения девять лет. Машину 1982 года он купил в 2017-м за 56 тысяч рублей в состоянии "на коленях". "Думал по-быстрому покрасить и ездить, но в реальной жизни так не работает, - рассказывает он. - Начал с арок, а потом пошли пороги, полы, мотор, покраска". В итоге автомобиль с "акульей мордой" и характерным обратным наклоном радиатора стал одним из старейших на фестивале. Александр называет себя и своих друзей "шизоидами, больными старыми BMW", и говорит, что показывать машину после стольких лет труда - особая радость.

Эдуард Фролов осуществил мечту попасть на ВДНХ на "Запорожце" 1990 года выпуска. Он купил его четыре года назад, просто чтобы ездить, но увлекся: заменил резину, поставил фары, перекрасил, перебрал двигатель. "Теперь у меня нет момента, когда я его не восстанавливаю. Впереди - доделать салон". Для Эдуарда эта машина - способ получить эмоции: выехал на МКАД, все сигналят, фотографируют, уважают. "У каждого в детстве был "Запорожец", либо у дедушки, либо у кого-то еще. Вот и подходят, вспоминают".

Дмитрий Рожков представляет Mercedes S-класса 1994 года - модель, которую инженеры дорабатывали десять лет, вложив порядка миллиарда долларов: "На тот момент это была вершина инженерной мысли, бизнес- и комфорт-класса. Топовое решение, которое воплотило все передовые технологии". А Анна Дедова - владелица "Жигулей-2107", которые в процессе двухлетней реставрации превратились в яркий арт-объект по имени "Жиголо".