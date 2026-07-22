Водителям иномарок советуют метод заправки «1+1»

Пустые колонки с маркировкой АИ-95 стали новой реальностью для многих российских автомобилистов.

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Для высокотехнологичных двигателей, которыми сегодня оснащено большинство популярных на рынке импортных машин, включая доминирующие китайские бренды, использование неподходящего топлива равносильно технической катастрофе, сообщает ИА DEITA.RU.

Главная группа риска — это массовые городские кроссоверы из КНР, укомплектованные малообъемными турбированными силовыми установками. Конструктивная особенность таких моторов заключается в экстремально высокой степени сжатия смеси.

Постоянная эксплуатация современного автомобиля на бензине марки АИ-92 неизбежно приводит к фатальным последствиям. Помимо механического разрушения цилиндропоршневой группы, происходит стремительное засорение дорогостоящих каталитических нейтрализаторов продуктами неполного сгорания, залегают маслосъемные кольца, а расход горючего вопреки ожиданиям начинает стремительно расти, полностью перекрывая любую экономию на заправке.

На фоне опустевших резервуаров АЗС профильные автомобильные эксперты настоятельно рекомендуют использовать альтернативную тактику пополнения бака, получившую в профессиональной среде название «1+1». Эта методика позволяет искусственно синтезировать топливо нужного качества прямо внутри штатного резервуара автомобиля без использования химических присадок.

Алгоритм действий предельно прост, но требует строгой математической точности. Если текущая ситуация вынудила вас залить в пустой или полупустой бак горючее с низким октановым числом (АИ-92), следующую порцию необходимо добирать исключительно премиальным сотым бензином. Смешивание должно происходить строго в равных долях — один литр 92-го к одному литру 100-го, пишет портал «Авто Mail».

Математика процесса выглядит следующим образом: среднее арифметическое значение октанового числа такой пропорции составит ровно 96 единиц. Полученная смесь обладает идеальной химической стабильностью для работы высокофорсированного двигателя. Она эффективно гасит любые риски неконтролируемого возгорания под нагрузкой, обеспечивает ровный холостой ход и возвращает автомобилю паспортную динамику.

Октановое число 96 полноценно покрывает технологический запрос любого современного турбированного агрегата, сводя нагрузку на датчики детонации к абсолютному минимуму. При этом технический регламент остается прежним для тех автовладельцев, которым удалось найти привычный АИ-95. Если ваша топливная система регулярно получает стандартное горючее, добавлять в него дорогую марку АИ-100 нет никакого инженерного смысла.

Для атмосферного мотора или старой конструкции двигателя это будет просто финансово неоправданным жестом, который никак не улучшит эксплуатационные характеристики, поскольку система изначально спроектирована под другие тепловые режимы. Методика смешивания является сугубо аварийно-восстановительной мерой, предназначенной исключительно для периодов острого дефицита профильного топлива.