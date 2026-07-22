Китайские марки захватывают вторичный рынок гибридных автомобилей

Интерес к подержанным автомобилям, оснащенным гибридной силовой установкой, в июне увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года. Рост популярности сегмента стал поводом для более детального изучения структуры предложения в нем и определения рейтинга наиболее востребованных моделей. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты "Авто.ру".

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Хотя гибридные автомобили составляют небольшую долю на вторичном рынке России - за последний год (с июня по июнь) она выросла с 1,6 до 2%, внутри сегмента присутствует высокая динамика изменений, которая усилилась за последний месяц. Ярче всего она проявилась среди автомобилей возрастом от трех до семи лет, на которые приходится почти треть от всего объёма предложения в настоящий момент.

По сравнению с июнем 2025 года доля китайских производителей увеличилась в пять раз - с 6 до 31%. Причем их появление на рынке привело к омоложению среднего возраста с 6 до 5 лет и снижению среднего пробега с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость подскочила с 3,32 до 5,05 миллиона рублей, что связано как с изменением структуры предложения, так и общим ростом цен на вторичном рынке.

С точки зрения интереса пользователей, среди гибридных автомобилей возрастом от 3 до 7 лет по итогам первого полугодия лидируют премиальные китайские производители (в скобках указана средняя стоимость за 6 месяцев 2026 года): Voyah Free (4,07 млн рублей), Lixiang L7 (5,78 млн рублей), Lixiang L9 (6,41 млн рублей), Voyah Dream (5,44 млн рублей) и Aito M5 (3,72 млн рублей).

В то же время в сегменте стоимостью до трех миллионов рублей доминируют японские марки: Toyota Prius (2,15 млн рублей), Nissan Note (1,37 млн рублей), Toyota Corolla (2 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro e+ (2,52 млн рублей) и Toyota Camry (2,68 млн рублей).

Ранее в "Автостате" рассказали, что за последние три недели продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти в два раза - на 83%.