Можно ли доверить ИИ подборку автомобиля

В XXI веке мир изменился до неузнаваемости. Технологии проникли во все сферы нашей жизни от заказа продуктов на дом до важной покупки в своей жизни. Автодилеры активно внедряют нейросети в свою работу, чтобы сделать процесс приобретения более удобным и эффективным. Но стоит ли слепо доверять искусственному интеллекту?

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Управляющий партнер компании "Зинин, Штурбин и партнеры" Тим Зинин рассказывает, что нейросети уже активно участвуют в подборе автомобилей. Они помогают клиентам сузить круг выбора, анализируя их предпочтения и бюджет. Однако, по словам специалиста, ИИ пока не может полностью заменить человека в этом процессе.

"Данные об автомобилях - цена, класс, комплектация, наличие на складе - устроены строго и формализуемо, поэтому алгоритм справляется с этим быстрее и точнее человека", - комментирует "Автовзгляду" Зинин.

Однако он считает, что доверять ИИ весь процесс покупки преждевременно. Эмоциональная и репутационная часть сделки остаются за человеком.

Сегодня рабочая модель - это гибрид: нейросеть занимается рутиной, а финальный выбор и переговоры остаются за продавцом и клиентом. Это позволяет сэкономить время и получить более подготовленного клиента, который приходит с коротким списком вариантов.

Но не все так однозначно. Директор SK Auto Trading Александра Пригарнева считает, что оценку реального состояния автомобиля пока рано доверять ИИ. Нейросеть анализирует общую информацию из открытых источников, но не видит сам предмет сделки. Она не может оценить его историю эксплуатации, толщину лакокрасочного покрытия, работу двигателя и другие важные параметры.

Исполнительный директор сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж "Аихаб" Алексей Авдеев в свою очередь полагает, что нейросети наиболее успешно применяются для анализа работы менеджеров по продажам. Это позволяет объективно оценивать их эффективность и понимать, почему клиенты уходят без покупки.

Однако, как отмечают эксперты, даже перебор характеристик машин нельзя полностью доверить нейросетям. Результаты их работы требуют тщательной проверки, особенно если анализируются десятки вариантов. Кто возьмет на себя ответственность за возможные ошибки и материальные издержки?

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