США запретили использование китайских компонентов в автопроме

В ответ на новые требования властей, ограничивающие использование китайских компонентов в машинах для местного рынка, американские производители начали активно перестраивать свои цепочки поставок. Как сообщает Reuters, эти меры направлены на защиту национальной безопасности и персональных данных граждан.

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Одним из первых шагов в этом направлении стало создание компании Eagle Wireless в штате Огайо, которая начала работу в конце 2025 года. Ее основная задача - выпуск коммуникационных модулей, которые заменят китайские аналоги. Источники сообщают, что это может привести к увеличению цен на детали на 5-15%.

Eagle Wireless объясняет, что запуск производства был необходим для снижения зависимости от китайского импорта. Автоконцерны активно ищут альтернативных поставщиков, и компания ускорила выпуск своей продукции. На данный момент на заводе работает около 140 человек, но в ближайшие три года планируется увеличить штат до тысячи. Eagle Wireless также удвоила прогноз по годовой выручке, которая теперь составляет около 100 млн долларов.

Новые ограничения на использование китайского оборудования для автомобилей были утверждены при администрации Джо Байдена в январе 2025 года. Дональд Трамп, занявший пост президента, сохранил эти требования. Согласно правилам, ввоз оборудования для систем связи и программного обеспечения для автоматизированного вождения будет полностью запрещен с 2030 и 2027 годов соответственно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что глава концерна призвал автопром США готовиться к конкуренции с Китаем.