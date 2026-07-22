Какой будет Audi A2 следующего поколения

На днях в Сети были опубликованы свежие фотографии и видеоролики, на которых запечатлены прототипы нового немецкого хэтчбека с относительно небольшим объёмом маскировки. Благодаря им у нас есть возможность составить более точное представление о внешнем виде грядущей новинки.

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Модель Audi A2 была впервые представлена в 1997 году в виде концепта, а серийная версия встала на конвейер в конце 1999 года. Одной из основных особенностей автомобиля стал полностью алюминиевый кузов. Пятидверный хэчтбек продержался в производстве до 2005 года. Всего за шесть лет было выпущено более 176 тысяч экземпляров. Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой истории создания и провала этого хэтчбека. Прямого наследника модель не получила, при этом в 2011 году был представлен Audi A2 Concept, не имеющий практически ничего общего с первым поколением. В серию он так и не пошёл, однако уже скоро хэтчбек возродится — и у него будет уже гораздо больше внешней схожести с оригиналом.

Прежде всего, ассоциации с первой генерацией вызывает характерная форма крыши и бокового остекления. Ещё одна яркая деталь — двойное стекло крышки багажника, разделённое спойлером. Оформление же передней части будет оригинальным, из знакомых элементов здесь разве что верхние «брови» габаритных огней, схожие с A6 e-tron и некоторыми другими моделями бренда. Основные блоки фар сделаны непривычно маленькими и, по всей вероятности, они будут вписаны в контрастную чёрную вставку переднего бампера. Дверные ручки расположены на подоконной линии, как у кроссовера BMW X5 последнего поколения. Сзади можно отметить вытянутые по горизонтали фонари угловатой формы и массивную чёрную вставку в нижней части бампера, на которой разместится ниша для номерного знака. Кроме того, автомобиль изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Новый Audi A2 станет электромобилем (поэтому получит традиционную для подобных моделей приставку e-tron) и будет построен на платформе MEB+. На ней же сделан хэтчбек Volkswagen ID.3 Neo, который является ближайшим родственником возрождённого А2. У него может быть позаимствован и электромотор, который предлагается на Volkswagen в трёх вариантах: мощностью в 170, 190 и 231 л.с., заявленный запас хода на одной зарядке у топ-версии составляет 630 км (по циклу WLTP). Мотор расположен на задней оси (соответственно, хэтчбек будет заднеприводным), поэтому есть вероятность, что А2 не получит полноприводной трансмиссии quattro.

Премьера нового Audi A2 ожидается ближайшей осенью. Между тем, ровно месяц назад показали обновлённое в очередной раз семейство Audi A3.