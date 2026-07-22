Стало известно, к чему может привести движение на высокой скорости в жару

Движение по федеральным трассам на высокой скорости в условиях сильной жары может привести к перегреву тормозной системы и снижению уровня управляемости автомобиля. Такая погода требует от водителей повышенной осторожности и контроля технического состояния автомобиля, такое мнение ТАСС высказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Уралуправтодор" - директор филиала в Челябинске Александр Гусев.

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"В жаркую погоду автомобиль испытывает повышенные нагрузки: возрастает температура тормозов, увеличивается давление в шинах, снижается эффективность охлаждения двигателя. На высокой скорости эти факторы могут привести к потере устойчивости и ухудшению реакции водителя, поэтому важно заранее учитывать погодные условия и корректировать стиль вождения", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при движении в жару нужно регулярно контролировать температуру двигателя, избегать длительного движения на высокой скорости и следить за давлением в шинах, которое может повышаться из-за нагрева дорожного покрытия. По его словам, перегретый асфальт снижает сцепление колес с дорогой, что делает резкие маневры и обгоны потенциально опасными.

Гусев отметил, что водителям рекомендуется увеличивать дистанцию, делать остановки в тени для охлаждения автомобиля и иметь запас воды для длительных поездок. Он подчеркнул, что при первых признаках перегрева двигателя или тормозов нужно снизить скорость и при необходимости остановиться на безопасном участке обочины, чтобы избежать нештатных ситуаций. Также при повышении температуры воздуха свыше 32 градусов участки федеральных трасс могут быть закрыты для движения большегрузного транспорта (чтобы не допустить деформацию дорожного покрытия).

22 июля ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщала ТАСС, что на Урале и на севере Сибири ожидается жара с превышением климатической нормы на 4-6 градусов, а в отдельных районах прогнозируется повышение температуры до 33 градусов.