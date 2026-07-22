Сколько бензина можно перевозить в канистрах

Многие автомобилисты уверены, что перевозить в машине до 240 литров бензина или дизельного топлива можно без каких-либо ограничений. Однако на практике все немного сложнее. Как рассказал изданию SPEEDME.RU юрист юридического бюро «Палюлин и партнёры» Магомедали Алиев, важен не только объем топлива, но и то, в какой таре оно находится, насколько надежно закреплено и для каких целей перевозится.

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Правила ДОПОГ позволяют частным лицам перевозить топливо для личных нужд без выполнения полного перечня требований к опасным грузам. При этом одна многоразовая канистра не должна вмещать более 60 литров, а общий объем топлива в автомобиле и прицепе не может превышать 240 литров. Бензин или дизель в штатном баке автомобиля в этот лимит не входят.

При этом эксперт подчеркнул, что перевозить топливо необходимо только в специальных металлических или пластиковых канистрах. Они должны быть герметично закрыты, установлены вертикально и надежно закреплены, чтобы во время движения не смещались.

Обычные пластиковые бутылки или бытовые емкости для хранения топлива не подходят. Они могут потерять герметичность или деформироваться, что увеличивает риск утечки.

Кроме требований ДОПОГ, водитель обязан соблюдать нормы Правил дорожного движения, которые требуют надежно размещать груз и исключать его падение или разлив.

Если инспектор обнаружит нарушение, ответственность будет зависеть от его характера. За серьезные нарушения требований перевозки опасных грузов предусмотрен штраф от 2000 до 2500 рублей либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. Менее серьезные случаи могут повлечь штраф от 1000 до 1500 рублей.

По словам юриста, для большинства автомобилистов оптимальным вариантом остаются одна или две исправные канистры объемом 10–20 литров. Такой запас обычно достаточен для поездки и при соблюдении всех требований позволяет избежать лишних вопросов со стороны сотрудников ГИБДД. Главное правило остается неизменным: перевозить топливо следует только в предназначенной для этого таре и в действительно необходимом количестве.