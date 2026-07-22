Продавцы часто скрывают серьезные проблемы автомобиля

Для автомобиля ржавчина – это своего рода онкозаболевание, без лечения которого со временем появляются «метастазы». При продаже подержанных машин продавцы нередко пытаются скрыть ее, подчистив и подкрасив авто, предупредил в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.

© Газета.ру

Он посоветовал в первую очередь проверять на предмет наличия ржавчины стыковые элементы с металлическими деталями, а также полости и пустоты. Если физически добраться до таких мест не получается, то можно оценить состояние внутри с помощью куска белой ткани. Часто ржавчина может притаиться за резинками уплотнителей, накладками пластмассовых деталей, отметил Попов.

«Эти места плохо проветриваются, и вода, которая туда затекает, способствует образованию гидроксида», — пояснил он.

В то же время он предупредил, что некоторые места в автомобиле традиционно считаются «коррозийными», поэтому опасаться ржавчины в них не стоит. К ним относятся, в частности, рычаги в передней подвеске, балки в задней подвеске, где используется толстое железо – в таких местах появление ржавчины не опасно, заключил специалист.

До этого автоэксперт Петр Баканов рассказал, что при продаже автомобиля мелкие дефекты стоит устранить, поскольку это лишние поводы для торга. Однако скручивать пробег и скрывать историю машины, в том числе ДТП и наличие крашенных деталей — не стоит: знающий покупатель или, тем более, специалист по подбору все равно огрехи обнаружит, подчеркнул он.

Ранее эксперт оценил, стоит ли переводить машину на газ.