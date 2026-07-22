Всегда ли водитель отвечает за порчу машины каршеринга

В России ежегодно увеличивается спрос на поездки на автомобилях, предоставляемых каршеринговыми компаниями. Садясь за руль автомобиля, водитель должен понимать, какие последствия грозят ему в случае совершения ДТП. Об ответственности водителя каршеринга в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

© Российская Газета

"Если машина просто так стоит, и она получила повреждения, то несет ответственность тот, кто ей причинил ущерб. Если какой-то пешеход идет рядом и царапает машину, то по закону понесет ответственность он", - сообщил адвокат.

По его словам, если повреждения автомобиля связаны с падением дерева, оплачивать ущерб будет организация, отвечающая за содержание зеленых насаждений. Либо вина ляжет на собственника земельного участка - в зависимости от того, где именно произошел инцидент.

Юрист также отметил, что во всех ситуациях ключевым является установление конкретных обстоятельств.