А вы знали, что за стертую краску на номерах можно лишиться прав?

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда госномер на машине со временем теряет свой первоначальный вид. Буквы и цифры выцветают, теряют четкость, фактура становится неровной – и в итоге знак перестает нормально читаться. Причин для такого износа масса: от агрессивной химии на мойках до влияния времени и плохих дорог.

Юрист Лев Воропаев предупредил: за подобное состояние номера можно нарваться на серьезные санкции. Он отметил, что российское законодательство действительно предусматривает ответственность за «побитый жизнью» регистрационный знак. Тут важно помнить главное правило: с расстояния в 20 метров ваши буквы и цифры должны читаться без труда. Однако, по словам эксперта, есть и более коварный нюанс. Представьте: какая-то буква стерлась настолько хитро, что ее легко перепутать с другой. Скажем, «О» превратилась в «С», а «Х» – в «У». В таком случае, как подчеркнул Воропаев, нарушение могут квалифицировать уже по второй части статьи 12.2 КоАП РФ. И вот тут последствия гораздо серьезнее простого штрафа – помимо пяти тысяч рублей, вам грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Юрист советует внимательно следить за состоянием знака и не допускать двусмысленных ситуаций.

Главный критерий – символ не должен позволять трактовать себя как другой. Если стертость не меняет прочтения, шанс отделаться предупреждением есть, но лучше не рисковать.

Ранее «За рулем» рассказывал о похожем случае, когда водительницу лишили прав из-за формального нарушения.