Названы автомобили, которые помогают экономить после ДТП

Сегодня при выборе автомобиля важно учитывать не только его стоимость и расход топлива, но и будущие расходы после возможного ДТП. Даже незначительное повреждение передней части кузова способно привести к длительному ожиданию запчастей и дополнительным расходам. Эксперты SPEEDME.RU выяснили, какие модели обычно оказываются наиболее выгодными с точки зрения кузовного ремонта.

© лада

С июля 2026 года в России действует новый порядок формирования справочников стоимости деталей для расчета выплат по ОСАГО. Согласно изменениям, при расчете больше не должны учитываться слишком дешевые аналоги оригинальных деталей, а расходные материалы и одноразовые элементы будут оцениваться по новым правилам. В Банке России ожидают, что средняя выплата по ОСАГО после утверждения обновленных справочников увеличится примерно на 10%, однако итоговая сумма по каждому страховому случаю по-прежнему будет рассчитываться индивидуально.

Эксперты советуют смотреть не только на стоимость полиса, но и заранее оценивать цену наиболее уязвимых кузовных деталей, наличие аналогов и сроки поставки. Именно эти факторы чаще всего определяют реальные расходы после аварии.

По мнению специалистов, наиболее предсказуемыми по стоимости восстановления остаются массовые модели. Среди новых автомобилей выделяются LADA Granta, LADA Vesta и Niva Legend. На вторичном рынке хорошую доступность запчастей сохраняют Renault Logan, Sandero, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и LADA Largus.

Китайские автомобили постепенно становятся привычной частью российского рынка, однако стоимость их кузовного ремонта пока остается выше. По данным НАПИ, средняя стоимость оригинальной детали для китайских легковых автомобилей значительно превышает аналогичный показатель для автомобилей LADA и UAZ. При этом специалисты подчеркивают, что это усредненные данные, а стоимость ремонта каждой конкретной модели может заметно отличаться.

Перед покупкой автомобиля эксперты рекомендуют сравнить предложения нескольких страховых компаний, а также заранее проверить стоимость фары, бампера и крыла именно для выбранной версии автомобиля. Такой подход позволит точнее оценить будущие расходы и избежать неприятных сюрпризов после даже небольшого ДТП.