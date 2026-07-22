В Новосибирске упал объем потребления топлива

По официальным данным, потребление топлива в регионе снизилось на 5%. Как считает представитель Российского топливного союза, фактическая коррекция была еще меньше.

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«У нас сейчас высокий период отпусков – много туристов и гостей города. Нагрузка в этой ситуации не уменьшилась абсолютно», – заявил Сергей Лацких. При этом общий объем потребления топлива в регионе эксперт не назвал, ссылаясь на закрытый характер информации.

По данным главы ассоциации независимых нефтетрейдеров, топливный кризис в июле-2026 связан не только в выходом из строя части НПЗ в европейской части России, но и с сокращением объема производства в отрасли. К июню 2026 года этот показатель упал почти на 24% по сравнению с этим же периодом прошлого года. При этом о сокращении сети АЗС и продаже автозаправок на фоне кризиса речь не идет, заявляет Сергей Лацких.

«Ситуация в регионе сохраняется напряженная. Рынок у нас традиционно на 80% состоит из продукции Омского НПЗ, и на текущий момент эта цифра ещё увеличилась. То есть, исходя из текущей ситуации и цен, которых мы видим на оптовом рынке, независимые АЗС вынуждены покупать дорогой бензин и работать в рваном графике», – объяснил эксперт.

По оценкам независимых нефтетрейдеров, Газпромнефть не выполняет свои обязательства по поставкам топлива для небольших АЗС и пользуется своим монопольным положением на рынке.

«Две сети автозаправок в регионе получают не более 10% от необходимого объема топлива, еще одна еле дотягивает до 5%, остальные практически пустуют», – сообщил Сергей Лацких.

Ситуация на заправках региона может меняется несколько раз в день из-за рваного графика поставок, по приблизительным оценкам больше половины АЗС в Новосибирске простаивают из-за отсутствия топлива. Сроки стабилизации ситуации эксперты не называют – все будет зависеть от графика ремонта НПЗ в европейской части страны.