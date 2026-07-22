Мошенники начали продавать несуществующие автомобили по заниженным ценам

Покупатели автомобилей рискуют потерять деньги из-за новой мошеннической схемы, связанной с продажей машин по заниженным ценам. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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По его словам, аферисты активно используют поддельные документы и психологическое давление, чтобы вынудить человека перевести предоплату за несуществующий или проблемный транспорт.

Злоумышленники публикуют объявления в соцсетях, обещая автомобили по цене значительно ниже рыночной — якобы за счет серых таможенных схем. Мошенник выдает себя за надежного агента, перегонщика или импортера. При запросе документов он отправляет поддельные сканы, а затем применяет тактику давления: «цена действует только сегодня, «машину вот-вот заберут. При этом он уклоняется от прозрачных проверок, стараясь вывести сделку за рамки официального поля и подтолкнуть к быстрому решению. Кульминация — требование внести предоплату.

Чтобы не попасться на уловку, эксперт советует всегда проверять документы и отзывы о продавце, не верить в нереально выгодные предложения, настаивать на прямом общении и видеопоказе автомобиля. Любые финансовые операции должны проходить официально, подчеркнул Щербаченко.

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