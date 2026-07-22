Новый двигатель на Ниве — вот с чем столкнутся владельцы

Стали известны особенности эксплуатации и обслуживания нового двигателя 1.8, применяющегося на внедорожниках Niva. Как сообщал «За рулем», Niva Legend с классическим мотором уже снята с производства, а вместо нее по конвейеру в Тольятти пошла существенно обновленная версия с двигателем ВАЗ‑11184 – по сути, это комбинация блока 1.8 Evo от Весты и восьмиклапанной ГБЦ мотора ВАЗ‑11182 от Гранты. Мотор, хоть и стоит под капотом по-прежнему продольно, действительно новый, и потому вызывает много вопросов. Меж тем, внедорожники Niva Travel оснащаются точно таким же двигателем уже год – и эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин на примере редакционной машины рассказал, к чему придется привыкать нивоводам.

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Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Самое кардинальное различие: старый двигатель 1.7 имеет цепь привода ГРМ с гидронатяжителем. Теоретически «вечную», но на практике требующую замены при растяжении – обычно после 120 тысяч км. Операция трудоемкая, со снятием передней крышки двигателя. И даже если переход на ремень у мотора 1.8 был вызван удешевлением, у этого решения есть весомые плюсы. Тут предсказуемый регламент – вы знаете, что ремень нужно менять каждые 60 тысяч км (столько он на вазовских моторах на практике выдерживает) и планируете расходы.

Проще процедура замены – для восьмиклапанных двигателей ВАЗ она отработана десятилетиями, а натяжитель у мотора 1.8 полуавтоматический, практически исключающий риск ошибиться с натяжением. Обрыв ремня не ведет к капитальному ремонту двигателя: в поршнях сделаны выемки, исключающие контакт с клапанами при обрыве ремня.

Ложка дегтя с мотором 1.8 – хлопотная регулировка теплового зазора клапанов. Ближе к 100 тысячам км придется снимать распредвал и подбирать толкатели – либо в крупном сервисе, либо пару дней ожидая их доставки. Гидрокомпенсаторы старого агрегата 1.7 регулировки не требовали и при качественном масле из строя выходили редко.