Автоэксперт объяснил подорожание праворульных машин

Праворульные автомобили в России за четыре года подорожали примерно на 40%. Сейчас средняя стоимость недавно ввезённой машины с правым рулём составляет от полутора до двух миллионов рублей. Такие данные приводит агентство «Автостат». С января 2022 года в страну ввезли больше миллиона таких автомобилей. Почти все они - старше трёх лет, а их средний возраст составляет пять-шесть лет. В основном поставляли модели с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, на которые распространяются льготные ставки утильсбора.С чем связан рост стоимости такого транспорта, Авторадио объяснил автоэксперт Дмитрий Попов:

"Главный момент, касающийся того, что существует определённый клан автолюбителей, который считает, что правый руль — гарантия японского качества. То есть они убеждают, что это гарантированно собрано в Японии и что этот автомобиль проживёт долго. Что касается роста цен на него, поскольку сложились геополитические затруднения с попаданием праворульного автомобиля на рынок, а спрос, допустим, остался приблизительно ровный. Мы понимаем с вами, что спрос сгенерирован вот этим вот убеждением, что это залог качества. При ровном спросе наличие ограничений, естественно, создаёт предпосылки для роста цены. При этом я думаю, что автомобилей с правым рулём на дорогах больше не стало. Я думаю, что их столько же, сколько и было, или, может быть, даже поменьше они попадают на нашу территорию".

Самыми востребованными марками стали Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. Среди моделей чаще всего ввозили Honda Freed и Fit, Toyota Corolla, а также Nissan Note. Всего в стране зарегистрировано около четырёх миллионов таких машин. Это примерно 8,5% автопарка.