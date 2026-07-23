Туристы рассказали о ситуации с топливом на юге России

Туристы, путешествующие по югу России, сообщают, что ситуация с топливом заметно улучшилась. Если еще недавно в соцсетях массово жаловались на дефицит бензина и многочасовые очереди на заправках, то сейчас во многих регионах ажиотаж, судя по отзывам, сошел на нет.

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«А вы заметили, что бензиновый коллапс закончился? Есть абсолютно весь бензин, стоимость базовая, и даже очередей нет», – рассказывает туристка в видеоролике, снятом на заправке в Горячем Ключе. По ее словам, такая картина наблюдается на АЗС вдоль трассы М-4 «Дон» от Джубги в сторону Краснодара.

При этом ситуация остается неоднородной. В самом Краснодаре, по сообщениям пользователей, бензин есть, однако на некоторых заправках его отпускают преимущественно по топливным картам. Похожую информацию приводят и жители Майкопа. По-прежнему, непростая обстановка в Крыму.

В других регионах дефицита уже нет, но выросли цены. Например, в Дагестане 95-й бензин, по словам автомобилистов, продается по 130 руб. за литр. При этом очередей на АЗС не наблюдается.

Из других туристических территорий также поступают преимущественно позитивные сообщения. «В Сочи все ок с бензином», – пишут подписчики. Из Ессентуков сообщают, что дизельное топливо отпускают по обычной цене без очередей, бензин также есть, хотя на отдельных заправках сохраняются небольшие очереди. Туристка, отправившаяся из Краснодара в Москву, отметила, что по всему маршруту без труда заправлялась бензином АИ-100, а очередей практически не встречала. В столице, по словам москвичей, все виды топлива доступны в обычном режиме.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» подтверждают: ситуация стабилизируется и в других регионах страны. В Санкт-Петербурге топливо есть, хотя не на всех АЗС представлен полный ассортимент. В Калининграде проблемы с очередями продолжались лишь около недели и исчезли уже в первых числах июля.

Вместе с тем отдельные ограничения сохраняются. Так, в Сочи на некоторых АЗС продолжают отпускать не более 30 литров топлива за одну заправку, аналогичные лимиты действуют и на сетевых заправках в Тюмени. Кроме того, автомобилисты отмечают, что на несетевых АЗС цены по-прежнему значительно выше, чем у крупных операторов.

Ранее мы написали, что туристов не выпускают из Абхазии в Россию с канистрами бензина.