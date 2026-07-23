Toyota, Kia и Renault снова в РФ: какие модели привезли по льготному утильсбору

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Российские дилеры расширили ассортимент авто глобальных марок мощностью до 160 л. с. В продаже появились новые модели: Kia, Volkswagen, Renault, Suzuki и Toyota. Их ввозят по параллельному импорту. Благодаря льготным ставкам утильсбора такие машины обходятся дешевле более мощных версий, сообщает Autonews.ru.

Одной из новинок стал седан Kia K3 2026 года выпуска для китайского рынка. Машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 115 л. с. и передним приводом. В комплектацию входят цифровая приборная панель, камера заднего вида и климат-контроль. Подогрева сидений нет. Цена составляет около 3,1 миллионов рублей.

Также дилеры предлагают обновленную Toyota Corolla с гибридной силовой установкой мощностью 98 л. с. Седан получил кожаный салон и адаптивный круиз-контроль. Стоимость авто – 3,59 миллионов рублей.

Кроссовер Volkswagen Tharu XR с мотором мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым двигателем оценили примерно в три миллиона.

В продаже снова появился Renault Duster третьего поколения. Полноприводный кроссовер доступен с двигателями мощностью 130 и 150 л. с. и механической коробкой передач. Цены начинаются от 4 миллионов рублей. Еще одной новинкой стал Suzuki Jimny индийской сборки с 1,5-литровым мотором мощностью 105 л. с., механической коробкой и полным приводом. Его предлагают также за почти четыре миллиона.

Новые правила расчета утильсбора, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1713 от 01.11.25, вступили в силу с 1 декабря прошлого года. Льготные ставки применяют только к автомобилям с двигателями мощностью до 160 л. с. Если мотор мощнее, сбор рассчитывают по коммерческой ставке, из-за чего платеж увеличивается в несколько раз.

Со временем часть ввезенных по параллельному импорту авто появится и на вторичном рынке. Перед покупкой такой машины важно проверить не только ее техническое состояние, но и юридическую историю. Сделать это можно через сервис комплексной проверки «Автокод». Отчет позволит проверить оплату утильсбора, сведения о пробеге, ДТП, количестве владельцев, залоге, ограничениях ГИБДД и другие данные о нужном авто.