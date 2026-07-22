Почему этот кроссовер Geely стал лидером среди новых гибридов

Эксперты «Автостата» (данные предоставлены АО «ППК») подвели итоги июня 2026 года. Оказывается, в сегменте новых гибридов в России сменился лидер. На первое место неожиданно вырвался Geely EX5 EM-i: за месяц продали 1083 таких кроссовера. Получается, что китайская модель совсем немного, буквально на одну машину, обошла прежнего фаворита – Voyah Free, который разошелся тиражом в 1082 экземпляра. Разница, по сути, символическая, но для рынка это серьезный сигнал. Что же помогло Geely обойти премиум-конкурента?

© За рулем

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский объясняет это сразу несколькими факторами. По его словам, тут сыграли роль и хорошая адаптация машины к российским условиям, и мощная техническая начинка, и, конечно, цена. А еще – сезон: перед летом народ традиционно присматривает автомобили для дальних поездок. Адаптация к холодам и доступность В таких поездках на первый план выходит запас хода и надежность гибридной системы. Как раз этим EX5 EM-i может похвастаться. Дополнительно ситуацию подогревают дилеры: по словам Шапринского, на эту модель предлагают рассрочку на несколько лет и льготные кредитные программы.

«У Voyah Free тоже есть сильные стороны, – отмечает эксперт. – Это премиальный имидж, расширенные комплектации, полный привод, но в июне сработали именно перечисленные выше моменты для EX5 EM-i. Плюс для части покупателей фактор адаптации к суровому климату и более доступная цена перевесили премиальность конкурента». Что дальше и кто дышит в спину Если Geely продолжит работать над теми же сильными сторонами, у модели есть шанс удержать первенство. Важно не сбавлять обороты: сохранять доступность, развивать сервисную сеть для обслуживания гибридов и не забывать про климатическую адаптацию. Правда, конкуренты тоже не дремлют.

Как подчеркивает Александр Шапринский, Evolute i-Space недавно обзавелся полноприводной версией. А вместе с господдержкой в виде льготного кредитования и лизинга этот кроссовер вполне способен серьезно потеснить нынешнего лидера в своем ценовом сегменте.

Ранее «За рулем» рассказал, какой кроссовер стал самым продаваемым в сегменте SUV за полгода.