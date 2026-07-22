Экономист Пестриков назвал главные преимущества электромобилей

Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук, директор Фонда поддержки предпринимательства Кунгура Сергей Пестриков перечислил преимущества электромобилей.

В беседе с URA.RU он пояснил, что электрокары меньше кренятся, сохраняют сцепление с дорогой и требуют меньше усилий при управлении в городе и на скользком покрытии.

«Электромотор устроен принципиально иначе: в нём нет деталей, которые замерзают или требуют прогрева», — объяснил Пестриков.

По словам учёного, при торможении система рекуперации может возвращать до 30% заряда, а в плотном трафике средняя подзарядка достигает 22%.

Плановое обслуживание обычно сводится к проверке проводки, замене салонного фильтра, диагностике и обновлению программного обеспечения.

Ранее автоэксперт Пётр Бабушкин рассказал, что спрос на электромобили в России растёт осторожно и неравномерно, оставаясь наиболее заметным в крупных городах.