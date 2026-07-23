На что обратить внимание при покупке авто с пробегом

Один и тот же двигатель, коробка, тормоза и подвеска по-разному изнашиваются в легком хетчбэке, тяжелом кроссовере, машине с автоматом в пробках и автомобиле, который большую часть времени ездит по трассе. Важны моточасы, масса, количество стартов и торможений, прогревы, качество дорог и стиль эксплуатации. Все это крайне актуально для тех, кто обращает свое внимание на рынок подержанных автомобилей. Кстати, спрос на автомобили с пробегом в России устойчиво растет. Так, за первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели 2,9 млн машин. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На что обратить внимание, чтобы на вторичке не купить кота в мешке, говорит руководитель сервисного направления "Рольф" Никита Архипов.

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Подвеска: масса и дороги решают многое

Чем тяжелее автомобиль, тем выше нагрузка на подвеску. У кроссовера выше центр тяжести, тяжелее колеса, больше ход подвески и выше нагрузка на сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые опоры и амортизаторы. На плохой дороге тяжелое колесо сильнее передает удар на рычаги и опоры.

В среднем у легкового седана на нормальных дорогах стойки стабилизатора служат 40-80 тыс. км, сайлентблоки рычагов - 70-120 тыс. км, амортизаторы - 80-130 тыс. км. У кроссовера в городе и на разбитых дорогах ресурс ниже: стойки стабилизатора - 25-60 тыс. км, сайлентблоки - 50-90 тыс. км, амортизаторы - 60-100 тыс. км. Грунтовки, полная загрузка и большие колеса могут дополнительно снизить ресурс подвески на 20-30%.

Сцепление и механическая коробка

Средний ресурс сцепления у легкового автомобиля обычно составляет 90-160 тыс. км. В спокойном трассовом режиме оно может пройти 180-220 тыс. км. У кроссоверов на механике сцепление обычно живет меньше, в среднем на 15-30%. Сама механическая коробка считается одной из самых живучих трансмиссий.

Классический автомат

Гидротрансформаторная АКПП обычно лучше переносит пробки, чем сухой робот или вариатор, потому что гидротрансформатор сглаживает старты. Но она чувствительна к перегреву, грязному маслу, буксировке, агрессивным разгонам и редкому обслуживанию.

Роботы и вариаторы

Роботизированные коробки особенно чувствительны к городскому режиму. Однодисковые роботы не любят пробки, потому что постоянно работают сцеплением. Преселективные коробки с двумя сцеплениями быстрее и комфортнее, но также чувствительны к перегреву, пробуксовкам, состоянию сцеплений.

У сухого робота в городе сцепления могут потребовать внимания уже на 60-110 тыс. км,. Мокрые роботы выносливее: сцепления при нормальной эксплуатации могут служить 120-180 тыс. км. Вариатор хорошо работает при спокойной езде, но не любит резкие старты и агрессивную эксплуатацию на кроссовере. В городе и на кроссоверах масло в CVT стоит менять через 40-60 тыс. км.