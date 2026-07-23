Чем отличается "Валдай 45 Pro" от тягача прошлого поколения

"Валдай 45 Pro" - это новый седельный тягач, выпускающийся на предприятии "Нижегородские грузовые автомобили" (НГА). В том, что это за грузовик и в чем он превзошел предшественника, "Российская газета" разбиралась в ходе ездовой поездки во Владимирской области.

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Наше знакомство с седельным тягачом "Валдай 45" произошло еще в 2023 году, когда модель, выпускавшаяся на заводе НГА, дебютировала на профильной выставке Comtrans-2023. Когда же на недавнем, столь же репрезентативном майском смотре COMvex-2026 дебютировал преемник, "Валдай 45 Pro", стало очевидно, что процесс модернизации отечественного тягача идет ударными темпами. В компании при этом подчеркивают, что усовершенствованная модель стала ответом на запросы российских перевозчиков, и, соответственно, изменения в эргономике, технике и оснащении сделаны не для галочки, а по требованию профессионалов.

То, что перед вами серьезно модернизированный тягач, можно понять даже по не самым очевидным внешним приметам - таким, как перепрофилированная радиаторная решетка с крупными литерами VALDAI и пересмотренной оптике, теперь - с полностью светодиодными элементами.

Профессионалы сразу обратят внимание и на такой параметр, как измененное межосевое расстояние - оно увеличилось у тягача новой генерации на заметные 200 мм, до 3800 мм, что, кстати, позволило установить более емкие топливные баки. Прежде они были на кажущиеся теперь скромными 840 л, теперь же они вмещают 1040 л (620 л + 420 л). Запас хода увеличился, соответственно, до внушительных 3,5 тыс. км. Колея передних и задних колес при этом была расширена до 2058 мм и 1865 мм соответственно. Еще одна характерная деталь - сразу пять ступенек, ведущих в высокую кабину, где сможет стоять в полный рост даже баскетболист.

Кабина, установленная на 4-точечную пневматическую подвеску, отличается современным интерьером. Тут и внятная цветная комбинация приборов с информативными циферблатами и крупным дисплеем борткомпьютера, и большой тачскрин на широкой, повернутой в сторону водителя консоли, и огромное количество функциональных физических кнопок, отвечающих за работу климатической системы, активацию круиз-контроля, работу привода, электронных ассистентов, и другой функционал. На экран "мультимедийки", к слову, теперь выводится информативная картинка системы кругового обзора, также к медиацентру можно легко и быстро подключить смартфон, чтобы пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Комплимент нужно сделать и сиденьям. Кресло водителя сразу дает понять, кто в этом "кабинете" главный. Оно не только оснащено собственной пневмоподвеской и многочисленными электрорегулировками, но также подогревом и вентиляцией. Расположенное правее сиденье напарника устроено попроще и ему не выделена система подрессоривания, но сидеть тем не менее удобно, тем более что у обоих кресел теперь имеются подлокотники. Порадовало также очень большое число вместительных вещевых ящиков (более 20 ниш и емкостей ящиков для "мелочевки" и рабочих принадлежностей), а также новая розетка на 220 В.

За более качественный отдых в кабине отвечают сразу два улучшенных спальных места. Их ширина в ходе модернизации была увеличена до 880 мм, плюс к тому матрасы сделали толще, так что возлежать на них стало гораздо удобнее, а значит, что и работать будет легче и веселее. Нужно отметить также улучшение утепления и шумоизоляции кабины, к тому же она теперь еще лучше защищена от коррозии - элементы кабины оцинкованы и окрашены более стойкими, современными лакокрасочными материалами.

Что касается организации рабочего пространства, здесь особенностью стал селектор роботизированной трансмиссии, вынесенный на панель пола справа от водителя. Хотя некоторые коллеги ратуют за размещение селектора под правой спицей руля, как правило, делающее процесс переключения передач более удобным, к эргономике расположения трансмиссии "Валдай 45 Pro" по факту не придраться, как и к эргономике расположенных рядом тормоза-замедлителя для полуприцепа и классического стояночного тормоза.

Кроме того, для тягача новой генерации уже в базе предлагается ретардер (гидравлический замедлитель), имеющий пять положений и позволяющий снижать скорость без задействования основной тормозной системы. Так уменьшается нагрузка на рабочие тормоза, прежде всего, на крутых спусках. Удобный рычажок расположен под правой спицей мультифункционального руля, и управляться ним очень удобно. Задействовать педаль тормоза на спусках можно, как следствие, намного реже.

Ездовые способности "Валдай 45 Pro" проверяли на территории поселка Доброград во Владимирской области, где представилась возможность протестировать машину как на площадке для маневрирования, так и на 11-километровом участке асфальтовой дороги с ходовыми поворотами и круговыми развязками.

В ходе маневрирования трудно было переоценить помощь системы кругового обзора, позволяющей уверенно сдавать назад с прицепом, оценивая ситуацию по изображениям с флангов. Понравилась и реализация рулевого управления с переменным усилием. Большая "баранка" оказывается практически невесомой при рулении на месте и ожидаемо наливается тяжестью по мере набора скорости.

На трассе первым делом отдаешь должное высокой курсовой устойчивости. Увеличенная база и расширенная колея явно дают о себе знать. Грузовик уверенно держит курс на скоростной прямой и одновременно в меньшей степени, чем предшественник, реагирует на дорожный брак и колейность. Плавность хода при этом тоже возросла. Спасибо собранной комбинированной подвеске (рессорной спереди и пневматической сзади). Не менее важно, что технологичная "пневма" поддерживает одинаковую высоту рамы вне зависимости от загрузки. В свою очередь, ведущий мост с блокировкой дифференциала (передаточное число ГП = 2,714) гарантирует проходимость и устойчивость на рыхлых грунтах и сложных участках дороги.

Колесная формула модели, к слову, не изменилась. Пока это 4х2, то есть у грузовика два ведущих задних колеса, передняя ось, соответственно, неведущая. Новый же дизельный агрегат выдает 490 л.с. и 2300 Нм против прежних 470 л.с. и 2193 Нм. В движении прибавка мощности и тяги обеспечивает более уверенные ускорения во всех дорожных сценариях, в том числе и при полной загрузке. К слову, "Валдай 45 Pro" рассчитан на работу с автопоездом полной массой до 45 тонн. Это означает, что он может буксировать прицепы и полуприцепы соответствующей массы.

С тяговитым мотором удачно сочетается перекалиброванная 12-ступенчатая роботизированная коробка передач. Она, с одной стороны, способствует плавности хода за счет деликатного переключения передач, а с другой, - обеспечивает эффективность передачи мощности и экономичность эксплуатации. Помимо ручного режима, полезного, к примеру, в гористой местности, у такой трансмиссии имеются алгоритмы Dm и Rm, позволяющие передвигаться вперед и задним ходом в тихоходном, можно сказать, ползающем формате.

И, наконец, еще один козырь усовершенствованного грузовика - это расширенный набор электронных помощников. Помимо обязательной для этого сегмента программы (ABS, ASR, ESP) для модели предложили "умную" тормозную систему (EBS), ювелирно распределяющую тормозные усилия между тягачом и полуприцепом, системы помощи при трогании в гору (HSA), предупреждения о съезде с полосы (LDWS), контроля давления и температуры в шинах (TPMS), а также аварийного торможения (AEBS). Появились и фирменные телематические решения. Это, прежде всего, технология "Спутник", позволяющая в реальном времени отслеживать местоположение, расход топлива, стиль вождения и техническое состояние автомобиля.

"Валдай 45 Pro" выпускают в Нижнем Новгороде по полному циклу, со сваркой и окраской кабины. Уже штатно для модели предлагается отопитель мощностью 4 кВт (в составе зимнего пакета) для поддержания комфортной температуры даже в сильные морозы, усовершенствованная мультимедийная система формата 2-DIN с функцией подключения смартфона, бортовой компьютер, система кругового обзора (6 камер), предпусковой подогрев впускного коллектора, комплект электронных систем активной безопасности ADAS, ретардер и многое другое.

Цены на грузовик нового поколения начинаются от 9,25 млн рублей. При этом у новинки есть такое важное конкурентное преимущество, как развитая сервисная инфраструктура.