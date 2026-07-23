Почему бензин в Кузбассе стоит 100 рублей

В Кузбассе жители возмущены ценой на бензин – на некоторых заправках он стоит уже 100 рублей за литр. Власти объяснили ситуацию.

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В Кузбассе жители всё чаще жалуются на рост цен на топливо. Одна из горожанок обратилась к губернатору Илье Середюку с вопросом: законно ли, что бензин на некоторых заправках стоит 100 рублей за литр?

Как пояснили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса, цены на топливо не регулируются государством – они формируются в рамках рыночного ценообразования. Независимые операторы, у которых нет собственного производства, закупают топливо на оптовом рынке и сами принимают решения о повышении цен. Крупные сети с собственными НПЗ могут сдерживать рост за счёт оптовой торговли и федеральных мер поддержки.

Также в ведомстве отметили, что контроль за ценообразованием осуществляет ФАС. Таким образом, цена в 100 рублей на некоторых АЗС – это не нарушение, а следствие рыночной ситуации.