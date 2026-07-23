Росстат опубликовал актуальные цены на бензин в Нижегородской области

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Росстат опубликовал средние потребительские цены на топливо в Нижегородской области на 20 июля. Информация появилась на сайте ведомства.

Бензин марки АИ-92 подешевел: 13 июля средняя цена за литр составляла 72,12 рубля, а в начале текущей недели — 71,37 рубля.

Стоимость остальных видов бензина, по данным Росстата, выросла. АИ-95 подорожал с 77,24 до 77,84 рубля за литр, а АИ-98 и выше — с 95,61 до 95,92 рубля за литр.

Дизельное топливо, по информации службы статистики, 20 июля в среднем обходилось в 81,98 рубля за литр, а за неделю до этого — 82,5 рубля.

Ранее сообщалось, что продажу топлива по системе «чет-нечет» пока не планируется отменять в Нижегородской области.

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