Как дожди могут оставить водителя без машины

Во время дождей и гроз обычные дороги могут превратиться в настоящие испытания для водителей. Даже небольшие лужи могут скрывать опасные ямы, которые при быстром проезде могут привести к потере управления автомобилем или значительным повреждениям. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Определить безопасную глубину воды без выхода из автомобиля сложно. Водителю нужно учитывать дорожный просвет и расположение воздухозаборника. Хайцеэр подчеркнул, что любая лужа представляет опасность при быстрой езде. Тонкий слой воды на дороге может вызвать аквапланирование, ухудшая управляемость и увеличивая тормозной путь. Если под водой яма, это может привести к повреждениям подвески или потере контроля над машиной.

Особенно опасна ситуация, когда уровень воды поднимается до капота автомобиля, так как вода может попасть в двигатель через воздухозаборник, что может вызвать гидроудар и потребовать капитального ремонта или замены двигателя. Если автомобиль заглох в луже, не пытайтесь завести его снова — вытащите машину с помощью троса или вызовите эвакуатор. Для бензинового двигателя после попадания воды иногда приходится выкручивать свечи и удалять влагу из цилиндров. С дизельным двигателем ситуация сложнее, поэтому лучше обратиться к специалистам.

После проезда через лужу проверьте моторное масло и агрегаты трансмиссии на наличие эмульсии. Главное правило в дождливую погоду — объезжайте неизвестные лужи, чтобы избежать повреждений автомобиля.

Как сообщал сайт pravda-nn.ru, залповый ливень накрыл Нижний Новгород в среду днём, 22 июля. Непогода также сопровождалась градом размером с теннисный мяч и штормовым ветром. Последствия ливня устраняла водооткачивающая техника.