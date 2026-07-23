Назван топ-10 любимых автомобилей российских пенсионеров

Российские пенсионеры, особенно мужчины старше 65 лет и женщины старше 60, отдают предпочтение автомобилям с полным приводом. Это следует из анализа договоров ОСАГО и каско, заключенных в СК "Росгосстрах".

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Согласно данным, которые публикует ТАСС, среди мужчин старше 65 лет по договорам ОСАГО лидируют "Нивы" (ВАЗ 2121, Niva Legend, Chevrolet Niva и Niva Travel). У женщин старше 60 лет эти модели занимают вторую и пятую позиции. В десятку лидеров также вошли Renault Duster у мужчин и Toyota RAV4 у женщин.

В добровольном автостраховании (каско) полноприводные автомобили пользуются еще большей популярностью, так как полисы чаще оформляют владельцы новых машин. Среди популярных моделей у пенсионеров обоих полов лидирует Lada Granta.

Анализ страховых случаев показывает, что водители старше 60 лет реже попадают в аварии. За последние три года их доля в заявлениях по ОСАГО составляет около 10%. Чаще всего они становятся участниками ДТП с участием двух автомобилей, которые не приводят к серьезным последствиям.

Начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Людмила Юсова отметила, что автомобилисты пенсионного возраста, как и другие водители, обращаются за выплатами после ДТП. Однако, судя по объему выплат, эти аварии не наносят серьезного ущерба транспортным средствам и окружающим.

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