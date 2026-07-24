В Краснодаре число работающих АЗС уменьшилось до 70

Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара представил свежие данные о работе автозаправочных станций в городе. По информации на утро 24 июля, в краевой столице продолжают обслуживать клиентов 70 АЗС.

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После особенно большого числа открытых АЗС накануне сегодня число заправок уменьшилось на пять.

При этом МЦУ подчеркивает: обстановка на топливном рынке динамична, и показатели в течение дня могут корректироваться.

Доступность разных марок топлива на текущий момент выглядит так: АИ‑92 можно найти на 59 станциях; АИ‑95 - на 54 АЗС, АИ‑100 - на 13 объектах, дизельное топливо - на 67 заправках.

Вчера утром водители могли заправиться бензином АИ‑92 на 59 станциях, АИ‑95 - на 54. Премиальный АИ‑100 был представлен на 14 заправках. Дизельное топливо было доступно на 65 объектах - его проще всего найти среди всех видов горючего.

При этом ряд станций ввели дополнительные правила обслуживания: по решению владельцев топливо отпускается строго в бак автомобиля, без налива в сторонние емкости. Также МЦУ информирует, что 33 АЗС временно приостановили продажу горючего, а еще 11 объектов закрыты - они проходят ремонт либо процедуру ребрендинга.

Для нормализации обстановки на топливном рынке принимаются меры на всех профильных уровнях. В МЦУ просят автомобилистов не создавать ажиотаж и не приобретать топливо впрок: такой подход позволит равномерно распределить ресурс, сократить очереди и гарантировать доступ к горючему для всех участников дорожного движения.