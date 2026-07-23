Почему плановый заезд на СТО грозит превратиться в квест

В последние годы рынок автозапчастей в России, казалось бы, стабилизировался. Однако за внешним спокойствием скрывается множество нюансов, которые могут обернуться настоящей катастрофой для автовладельцев.

Сегодня даже банальная замена колодок или масла может обернуться долгим ожиданием и потерей машины. Дело в том, что рынок запчастей превратился в минное поле, где контрафактная продукция на маркетплейсах может погубить двигатель или коробку передач.

Но не все так трагично. Рядовые расходники еще можно найти, однако серьезное ДТП для владельца европейского или японского автомобиля становится настоящим испытанием. СТО выкатывают шестизначные счета за ремонт, а ожидание уникальных запчастей затягивается на полгода и даже на девять месяцев.

Для автовладельцев китайских брендов ситуация немного лучше благодаря постепенному расширению предложения и локализации производства. Российские предприятия освоили выпуск качественных стекол, светотехники, металлических и пластиковых элементов кузова для наиболее массовых моделей.

Главная проблема - ремонт после аварий. Алюминиевые кузовные детали, матричная оптика, блоки управления электроникой и системами безопасности, включая подушки и шторки, не хранятся на складах в больших объемах. Как только возникает потребность в такой детали для премиального европейского SUV, американского седана или японского внедорожника, ремонт превращается в долгострой.

По мнению "Автовзгляда", ситуация остается напряженной и контролируется лишь благодаря сложным схемам параллельного импорта и альтернативным поставщикам. Логистические цепочки для одного автомобиля могут перестраиваться трижды на пути через несколько стран-транзитеров, что неизбежно сказывается на сроках.

Поставки отдельных комплектующих из Европы занимают от трех до шести месяцев, а в случае редких запчастей для премиальных марок ожидание может растянуться до девяти месяцев. Наиболее уязвимыми остаются владельцы машин, покинувших российский рынок официально.

Даже по брендам, где наблюдалось улучшение, стабильность обманчива: дефицитные вчера детали могут появиться в продаже, а доступные позиции внезапно исчезают. Эта турбулентность напрямую влияет на растущие расходы на содержание автомобиля.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что дорогой ремонт китайских автомобилей в большинстве случаев миф, но не реальность.