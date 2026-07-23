В России оценили перспективы бронированных версий автомобилей Volga

Автоэксперты прокомментировали НСН рыночные перспективы бронированных версий автомобилей Volga — седана C50 и кроссовера K50, разработкой которых занимается компания «АрморГрупп».

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Подробности проекта пока не оглашаются, но главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что по-настоящему бронированной машины ожидать не стоит. По его словам, технические возможности моделей позволяют установить лишь легкую или среднюю защиту, в лучшем случае — до класса B5 (стойкость к винтовочному выстрелу). Эксперт выразил сомнение, что такая броня сможет надежно сдержать попадание из снайперской винтовки Драгунова.

«Это всегда дорого и зависит от уровня защиты. Смело можно две цены базовой модели брать как минимум, если мы говорим о серьезной работе. Не меньше, иначе во всем этом нет смысла. Естественно, спрос будет весьма ограничен. Чтобы она была востребована у серьезных людей, которые готовы платить большие деньги, должен быть серьезный уровень защиты. Эти машины такого сделать не позволяют», — заявил эксперт. Для примера он привел Aurus Senat, способный обеспечивать наивысший уровень защиты VR10 благодаря усиленному шасси, мощному двигателю и модернизированным тормозам.

Противоположное мнение выразил вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Он предположил, что услуга будет востребована людьми, которые испытывают потребность в защите в связи с беспилотными атаками. Эксперт уверен, что автомобили бренда будут востребованы россиянами и в стандартном, и в бронированном исполнении.

Ранее «КамАЗ» назвал сроки выхода на дороги беспилотных грузовиков без водителей. Коммерческая эксплуатация полностью автономных машин стартует в 2028 году. По словам представителя компании, специалисты приближаются к этапу, когда грузовик сможет проходить весь маршрут без контроля человека «в 99,99 процента случаев».