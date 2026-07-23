Почему хранить бензин и солярку в бочках хуже, чем коньяк: сроки и риски

Сколько можно хранить бензин и дизельное топливо: срок годности бензина и солярки по ГОСТу.

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В страшилки относительно недолговечности бензина и дизтоплива верят далеко не все. Особенно скептически настроены те, кто любит запасать топливо бочками. Если коньяк в бочке становится только лучше, то чем хуже бензин или дизтопливо?

Увы – все не так. И не только потому, что коньяк выдерживают не в металлических, а в дубовых бочках, усложняя его букет. У бензина, хранящегося в герметичной промышленной таре при стабильных условиях (низкая и постоянная температура, защита от света), гарантийный срок хранения составляет один год. Так сказано в ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия».

Однако в реальной жизни срок смело можно делить пополам, а то и вчетверо. Идеальной тары для хранения у рядового автовладельца просто нет – взамен идут любые канистры и бочки, хранящиеся где придется.

Что портится в бензинах?

Основная причина ухудшения параметров бензина – это испарение их легких фракций. Поскольку именно они напрямую влияют на стойкость топлива к детонации, их потеря ведет к снижению октанового числа. Например, при испарении примерно 2% легких фракций ОЧ может упасть в среднем на 0,4 единицы. Так можно доиграться и до появления детонации.

Следующая причина – неизбежный контакт с кислородом воздуха. При этом образуются смолы, оседающие на свечах, клапанах и поршнях – понятно, что цилиндропоршневая группа быстрее придет в негодность.

При разложении присадок продукты их распада загрязняют фильтры и форсунки.

А еще бензин гигроскопичен: влага, впитанная из воздуха, провоцирует коррозионные процессы в элементах топливной системы.

Заведется ли с таким бензином мотор? Скорее всего, заведется, причем владелец особой разницы сразу может и не почувствовать. А вот сам мотор обязательно почувствует. И чем он современнее, тем быстрее начнет капризничать.

Что портится в дизтопливах?

Листаем очередной стандарт. Согласно ГОСТ 32511-2013 (ГОСТ Р 52368-2005), гарантийный срок хранения для дизельных топлив, не содержащих депрессорно-диспергирующую присадку, составляет 1 год со дня изготовления. Упомянутая присадка – это, грубо говоря, антигели. При их наличии срок хранения снижается вдвое – до 6 месяцев со дня изготовления. В реальных условиях бытового хранения срок годности может снизиться еще сильнее.

При контакте с кислородом в дизтопливе запускаются реакции, образующие смолы, органические кислоты и осадок. В летних сортах дизтоплива при низких температурах парафины могут забивать топливные магистрали. А зимнее дизтопливо портится быстрее летнего.

Как запастись топливом?

Совет простой. Если запас топлива для вас необходим, то старайтесь закупленное ранее топливо побыстрее пускать в дело, время от времени заменяя его свежим. На худой конец можно хотя бы разбавлять старые запасы новоприобретенным топливом. С дизельным топливом, конечно же, надо помнить про сезонность его применения.

Чем современнее ваш автомобиль, тем он капризнее. Старые карбюраторные машины довольно легко переваривали все подряд, а никаких «Чек энджин» на них просто не было.

И еще немножко о таре. Ее герметичность должна обеспечиваться не только нормальной крышкой, но иногда и материалом, если речь идет о пластмассовых канистрах. Особенно капризен бензин, который легко просачивается через поры неподходящей тары.икоим образом.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Важно помнить, что объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации. В общем, бутылки из-под кваса не годятся никоим образом.

Еще один важный нюанс: заполнять канистру надо не до краев, а процентов на 90. Помните про тепловое расширение топлива на жаре. В любом случае хранить канистры надо в прохладном, темном месте, исключив прямые солнечные лучи и источники тепла.