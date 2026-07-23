Названы автомобильные бренды с лучшим сервисом

J.D. Power назвало автомобильные бренды с лучшим сервисом в 2026 году.

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Китайское подразделение аналитического агентства J.D. Power выпустило ежегодный рейтинг автомобильных брендов с лучшим сервисом за 2026 год. Сюрприз: местные производители вновь обошли международных гигантов. Исследование базируется на индексе удовлетворенности клиентов (Customer Service Index, или CSI), который складывается из шести параметров: записи на обслуживание, приемки и диагностики, состояния сервисного центра, цены услуг, качества выполненных работ и уровня профессионализма персонала.

Агентство занимается этим опросом уже 26 лет подряд, опрашивая владельцев машин возрастом от года до четырех лет. В этот раз эксперты побеседовали с 11 129 владельцами бензиновых автомобилей, собрав статистику по 81 модели от 34 разных брендов. Причем общий уровень удовлетворенности сервисом продолжает расти: средний CSI вырос на 5 пунктов и достиг 794 баллов. У премиальных марок медиана остановилась на отметке 809 CSI, а массовые бренды в среднем получили 789 баллов.

В J.D. Power обращают внимание: для большинства клиентов сегодня решающую роль играет именно качество услуг. Китайские марки в этой области прибавили сильнее всех, хотя есть и тревожные сигналы. Зафиксировано падение качества гарантийного обслуживания – дилеры урезают инвестиции в клиентоориентированные сервисы из-за давления на прибыль, что угрожает долгосрочной лояльности. Вдобавок на фоне бума онлайн-продаж традиционное «живое» обслуживание заметно ухудшилось.

Если брать премиум-сегмент, то средний CSI там составил 809 баллов. Лучшим по качеству обслуживания стал Land Rover с результатом в 819 CSI. Следом расположились Mercedes-Benz (813 CSI) и Audi (812 CSI), а замкнули пятерку Cadillac (811 CSI) и Porsche (810 CSI). В массовом сегменте безоговорочными лидерами оказались китайская Chery и совместное предприятие GAC Honda – обе марки набрали по 817 баллов. Отрыв Chery от премиального Land Rover, по сути, минимальный – всего пара пунктов. Эксперты связывают успех с заимствованием опыта британской марки в рамках работы совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover; кстати, скоро эта компания начнет продажи внедорожника Freelander 8.

На втором месте среди массовых брендов расположилась Geely с итогом в 815 CSI. Третью строчку поделили GAC и Changan – по 812 баллов. Выше среднего показали себя Jetour (804 CSI), Hongqi (803 CSI), Tank (800 CSI), Lynk & Co (793 CSI) и Haval (790 CSI). Агентство с недавнего времени перестало публиковать результаты марок с самыми низкими показателями – чтобы избежать конфликтных ситуаций. Тем не менее рейтинг получился достаточно показательным.

Для наглядности мы свели итоги всех брендов в таблицу:

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