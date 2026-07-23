Эксперт заявил об отсутствии в РФ топлива стандарта «Евро-3»

На рынке по-прежнему используется «Евро-5», но с изменёнными показателями по сере.

Такие корректировки не должны существенно повлиять на работу двигателей, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев.

«Евро-3» нам никто не разрешал. У нас есть «Евро-5» с изменёнными показателями по сере. То есть «Евро-3» как такового нет. Нормативы «Евро-5» со сниженными требованиями по сере, во-первых. Во-вторых, 10 лет назад ездили на «Евро-3» и «Евро-4» — ни у кого машины не разваливались каким-то образом. Если вспомнить, что было 30 лет назад, то замечательный дизель 02,62. Я думаю, что двигатели создаются не на месяц-два, год-два, а достаточно надолго. И они всё-таки не картонные, поэтому, безусловно, есть изменения качественных характеристик с 10 млн до 150 млн долей серы. Всё-таки двигатели железные, и реагировать на миллионные доли он сам не будет. А то, что стоят датчики: все прекрасно знают, что под «Евро-3», что некоторые двигатели под «Евро-5» — это просто перенастройка электроники, но никоим образом не изменение какое-то глобальное качественных характеристик самого металла».

Ранее руководитель техцентра «АСС» Павел Филькин заявил, что топливо «Евро-3» противопоказано новым автомобилям. Владельцам выпущенных после 2020 года машин следует использовать присадки. Они помогут улучшить качество бензина, отметил он.