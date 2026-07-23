Как разногласия и фотофиксация влияют на страховое возмещение

Небольшое ДТП без пострадавших многие водители стараются оформить самостоятельно, чтобы не ждать сотрудников полиции. Однако в такой ситуации важно соблюдать установленный порядок, иначе страховая выплата может оказаться значительно меньше ожидаемой, напоминает издание SPEEDME.RU.

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Как напоминает Банк России, воспользоваться европротоколом можно только в том случае, если столкнулись два автомобиля, ущерб причинен исключительно этим транспортным средствам, никто не получил травм, а у обоих владельцев есть действующие полисы ОСАГО.

В 2026 году максимальная сумма возмещения зависит от нескольких условий. До 400 тыс. рублей можно получить, если между водителями нет разногласий, а фотографии и сведения о ДТП переданы через специальное приложение. Если спор между участниками есть, но выполнена надлежащая фотофиксация, лимит составляет до 200 тыс. рублей. При отсутствии разногласий, но без передачи материалов через приложение, выплата ограничивается 100 тыс. рублей.

Для оформления электронного европротокола подходят «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО» и приложения страховых компаний, поддерживающие такую возможность. Простых снимков, сделанных камерой смартфона, недостаточно. Все материалы необходимо отправить через специальный сервис в течение 60 минут после аварии и убедиться, что система подтвердила их получение.

Перед тем как убрать автомобили с дороги, необходимо сфотографировать место происшествия, расположение машин, повреждения, государственные номера, следы торможения и обломки. Если автомобили мешают движению, после завершения фиксации их следует переставить.

Эксперты также советуют внимательно заполнять извещение о ДТП и не скрывать разногласия между участниками. Если страховая компания обнаружит несоответствия, это может повлиять на рассмотрение страхового случая.

После оформления документы необходимо передать страховщикам в течение пяти рабочих дней, а при получении соответствующего требования предоставить автомобиль для осмотра. До окончания предусмотренного законом срока ремонтировать машину без согласия страховой компании нельзя.

Специалисты подчеркивают, что вызов сотрудников полиции не увеличивает общий лимит выплат по ОСАГО, однако в сложных ситуациях помогает правильно оформить обстоятельства аварии и избежать ограничений, связанных с использованием европротокола.