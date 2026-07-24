Что купить вместо "Нивы": 5 доступных вариантов с полным приводом

Что купить вместо "Нивы": Топ-5 доступных вариантов с полным приводом
Производство обновленной Lada Niva Legend началось 20 июля. Автомобиль получил 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с. Эксперты изучили рынок подержанных внедорожников. В результате был составлен список из пяти автомобилей, которые могут стать достойной альтернативой отечественной "Ниве".
Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini является уменьшенной версией старшего Pajero. Он обладает характерной угловатой внешностью, высоким клиренсом и узнаваемой решеткой радиатора. Под капотом установлен 0,7-литровый двигатель, развивающий от 52 до 64 лошадиных сил. Трансмиссия может быть как механической, так и автоматической. Стоимость варьируется от 350 тысяч до почти миллиона рублей. Основной недостаток - подверженность коррозии кузовных элементов, таких как колесные арки, пороги и днище, особенно у экземпляров с большим пробегом.
УАЗ "Патриот"
На вторичке можно отыскать и хорошо сохранившиеся машины. Интересно, что встречаются даже бронированные версии, которые относятся к самым дорогим предложениям. Двигатель: мощностью от 109 до 150 л.с. Коробка передач: механическая или автоматическая. Цены: от 655 000 до 3 850 000 рублей.
Renault Duster
Проверенный временем французский кроссовер. Его главное преимущество - широкий выбор на вторичном рынке. При желании можно найти автомобили с пробегом менее 50 тысяч километров. Duster также оснащался системами, помогающими на бездорожье. Двигатель: объемом 1,3-2,0 литра, мощностью от 109 до 150 л.с. Трансмиссия: механическая, вариатор, автомат. Стоимость: от 1 025 000 до 2 500 000 рублей.
Suzuki Jimny
Главный конкурент Niva на бездорожье. Jimny имеет рамную конструкцию и оснащен раздаточной коробкой с понижающей передачей. Двигатель - 1,5-литровый, мощностью от 64 до 105 л.с., в паре с механической или автоматической коробкой передач. Цены: от 1,75 до 4 миллионов рублей. К преимуществам можно отнести широкие возможности для тюнинга. Основной недостаток - преобладание праворульных моделей на российском рынке, отмечает Autonews.
BAIC BJ40
Замыкает список китайский внедорожник BAIC BJ40, который с 2023 года собирается на калининградском "Автоторе". Он оснащается бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,3 литра (162-250 л.с.), автоматической трансмиссией и полным приводом. Цены на вторичном рынке варьируются от 3 до 3,2 млн рублей.