Что купить вместо "Нивы": 5 доступных вариантов с полным приводом

Производство обновленной Lada Niva Legend началось 20 июля. Автомобиль получил 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с. Эксперты изучили рынок подержанных внедорожников. В результате был составлен список из пяти автомобилей, которые могут стать достойной альтернативой отечественной "Ниве".

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Mitsubishi Pajero Mini

Mitsubishi Pajero Mini является уменьшенной версией старшего Pajero. Он обладает характерной угловатой внешностью, высоким клиренсом и узнаваемой решеткой радиатора. Под капотом установлен 0,7-литровый двигатель, развивающий от 52 до 64 лошадиных сил. Трансмиссия может быть как механической, так и автоматической. Стоимость варьируется от 350 тысяч до почти миллиона рублей. Основной недостаток - подверженность коррозии кузовных элементов, таких как колесные арки, пороги и днище, особенно у экземпляров с большим пробегом.

УАЗ "Патриот"

На вторичке можно отыскать и хорошо сохранившиеся машины. Интересно, что встречаются даже бронированные версии, которые относятся к самым дорогим предложениям. Двигатель: мощностью от 109 до 150 л.с. Коробка передач: механическая или автоматическая. Цены: от 655 000 до 3 850 000 рублей.

Renault Duster

Проверенный временем французский кроссовер. Его главное преимущество - широкий выбор на вторичном рынке. При желании можно найти автомобили с пробегом менее 50 тысяч километров. Duster также оснащался системами, помогающими на бездорожье. Двигатель: объемом 1,3-2,0 литра, мощностью от 109 до 150 л.с. Трансмиссия: механическая, вариатор, автомат. Стоимость: от 1 025 000 до 2 500 000 рублей.

Suzuki Jimny

Главный конкурент Niva на бездорожье. Jimny имеет рамную конструкцию и оснащен раздаточной коробкой с понижающей передачей. Двигатель - 1,5-литровый, мощностью от 64 до 105 л.с., в паре с механической или автоматической коробкой передач. Цены: от 1,75 до 4 миллионов рублей. К преимуществам можно отнести широкие возможности для тюнинга. Основной недостаток - преобладание праворульных моделей на российском рынке, отмечает Autonews.

BAIC BJ40

Замыкает список китайский внедорожник BAIC BJ40, который с 2023 года собирается на калининградском "Автоторе". Он оснащается бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,3 литра (162-250 л.с.), автоматической трансмиссией и полным приводом. Цены на вторичном рынке варьируются от 3 до 3,2 млн рублей.