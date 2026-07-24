Нотариат сообщил о росте количества заложенных машин

В Федеральной нотариальной палате сообщили "РГ", что за полгода в специальный реестр нотариата внесено свыше миллиона записей о находящихся в залоге транспортных средствах. Проще говоря, речь об автомобилях, на которых висят долги. Купите такую машину - далеко не уедете.

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Всего в реестре значится свыше 15,4 млн транспортных средств. Для сравнения: год назад в реестре было 13,6 млн таких уведомлений. В целом же транспортные средства составляют 60% записей о залоге.

Напомним, что Реестр уведомлений о залоге движимого имущества был создан в 2014 году как раз для защиты автомобилистов. В свое время была большая проблема: покупатели подержанных автомобилей рисковали купить машину с "прицепом", но не с обычным, а с "прицепом" в виде долгов. В итоге многие покупатели сразу после приобретения оказывались перед непростым выбором: либо расстаться с покупкой (и потом долго и безуспешно пытаться вернуть деньги, отданные продавцу), либо оплатить чужой долг, получив машину по двойной цене. Но в справочных базах пока нет информации о том, что кто-то выбрал второй вариант. А третьего было не дано - до тех пор, пока не появился реестр нотариата. Теперь любой покупатель машин может проверить, не спрятаны ли в багажнике долги.

При этом реестр содержит информацию не только об авто, но и о самом разном движимом имуществе, находящемся в залоге, - от техники и драгоценностей до сельскохозяйственных животных и саней с оленями.

На сегодняшний день Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который создала и ведет Федеральная нотариальная палата, содержит 26,8 млн записей (на 15% больше, чем было год назад), сообщают в нотариате. Включая, естественно, автомобили.

Реестр нотариата очень быстро стал "палочкой-выручалочкой" и для обычных покупателей, и для кредиторов, отмечают эксперты.

Воспользоваться сервисом можно круглосуточно и абсолютно бесплатно, не нужна даже регистрация. Для этого следует зайти на страницу реестра на портале Федеральной нотариальной палаты, выбрать вкладку "Найти в реестре" и раздел "По информации о предмете залога". Затем необходимо заполнить хотя бы одно поле - VIN либо ПИН-код автомобиля, номер шасси или кузова. Также можно проверить и самого продавца, посмотреть, есть ли в его владении движимое имущество, которое находится в залоге.