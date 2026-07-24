Почему доливать бензин после щелчка пистолета — плохая идея

Доливка топлива после отключения пистолета грозит поломкой адсорбера и утечкой.

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По данным Pravda.Ru, привычка доливать топливо в бак после того, как пистолет на заправке автоматически отключился, может серьезно навредить автомобилю. На деле это не просто лишняя трата денег, а прямой риск для нескольких узлов машины. Инженеры поясняют: оптимальное поведение – прекратить заправку сразу после щелчка и плотно закрыть крышку.

Зачем вообще нужен зазор в баке? Все дело в конструкции. Топливная система специально спроектирована так, чтобы внутри оставалась небольшая воздушная подушка. Это пространство необходимо для нормальной циркуляции воздуха и выравнивания давления, иначе система просто не сможет работать стабильно.

Когда же водитель игнорирует сигнал датчика и пытается залить бензин «под горлышко», излишки начинают искать выход. Чаще всего они попадают в вентиляционную систему, которая отвечает за отвод паров. В итоге страдают клапаны, в том числе те самые защитные механизмы, что обязаны перекрывать подачу горючего при аварии или опрокидывании. Другими словами, вы ломаете важный элемент безопасности.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что избыточное количество топлива может привести и к более очевидным проблемам. Бензин начинает просто вытекать под кузов. Агрессивная жидкость постепенно разъедает резиновые уплотнители и изоляцию проводов в задней части машины. Первым звоночком обычно становится резкий запах бензина – либо в салоне, либо снаружи.

Адсорбер – деталь не из дешевых, и его замена может ощутимо ударить по бюджету.

А что насчет динамики? Многие считают, что полный бак заметно «тяжелит» машину. Правда, масса даже 60 литров топлива – это всего около 45 килограммов. Для современного автомобиля такой прирост веса практически незаметен, хотя расход топлива по документам может минимально вырасти. Никакого критичного ухудшения разгона или управляемости ждать не стоит.

О том, как правильно хранить топливо, «За рулем» подробно рассказал.