Как проверить новый китайский автомобиль перед покупкой

На отечественных дорогах все больше появляется современных китайских автомобилей, которые поражают своим технологическим оснащением и богатым набором опций. Однако не все покупатели и продавцы знают о некоторых особенностях этих машин, которые в будущем могут повлиять на их выбор.

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Прежде чем машина окажется в автосалоне, она проходит долгий путь: от конвейера до дилерской стоянки. Этот путь может быть тернистым и непредсказуемым. Автомобиль может постоять на заводской парковке, затем отправиться на автовоз, попасть на региональную стоянку, а затем оказаться в дилерском шоуруме.

Но даже на этом пути машина может столкнуться с проблемами. Например, она может попасть в кузовной ремонт после неудачной транспортировки. В таких случаях автосалон может попытаться скрыть этот факт от покупателя. Кроме того, часто перегонщики на дистрибьюторских площадках устраивают гонки с пробуксовками, о которых, конечно же, ничего не скажут новоиспеченному владельцу.

Однако все тайное становится явным - одним из способов узнать правду о состоянии машины является использование заводских видеорегистраторов, которые предустановлены на многих китайских автомобилях и порой скрыты от внешнего вида. Данные камеры начинают запись в момент запуска двигателя и могут зафиксировать все события, происходящие с машиной.

Например, на LiXiang видеорегистратор пишет постоянно и по всему периметру. Это позволяет покупателю просмотреть запись перед подписанием акта приема-передачи и узнать, были ли какие-либо повреждения или другие проблемы с машиной.

Впрочем, как верно подмечает "Автовзгляд", к сожалению, не все продавцы готовы предоставить покупателю доступ к записи с видеорегистратора. Они могут попытаться скрыть информацию о возможных повреждениях или других проблемах.

Резюмируя, можно отметить, что многочисленные претензии к китайским машинам могут быть связаны совсем не с качеством сборки, а как раз с сервисом дистрибьюторов, которые допускают продажу поврежденного автомобиля под видом нового.

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