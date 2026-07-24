Эксперт оценил идею введения прав на электросамокаты

Для реализации этой инициативы потребуется подготовка «ресурсной базы». В эфире радиостанции «Говорит Москва» член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников отметил, что могут возникнуть сложности с экзаменами и контролем водителей средств индивидуальной мобильности.

"Что касается истории с внедрением прав, здесь коллеги исходят из аналогичной проблемы, которая была с мопедами, когда ставить их на учёт не надо было, много подростков и детей тогда пострадали. Тогда была введена категория А, и нужно было ставить на учёт. Здесь история связана с попыткой внедрить категорию для управления электросамокатами. Здесь сложная будет задача, потому что количество электросамокатов разной мощности по стране огромное. Устанавливать их мощность достаточно сложно, это не публичная история. Тем более у всех устройств есть разные режимы использования. Прежде чем интегрировать историю с введением прав, важно уточнить, есть ли необходимая для этого ресурсная база. Этому же нужно где-то учить, кто-то должен принимать на эти права, должны быть какие-то требования и контроль, что, если кто-то нарушил правила, кто-то должен изымать эти права. Предложить просто идею с введением таких прав просто так не получится».

Ранее в Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. С такой инициативой на пресс-конференции ТАСС выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов.